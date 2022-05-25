日大學推美男美女圖鑑招生 消費學生？校風開明？惹議

近畿大學美女、美男圖鑑。（取材自近畿大學網站）

日本 大阪的近畿大學日前公開一本為招攬新生而製作的招生 簡介，當中「近畿美男美女圖鑑」的部分遭教師聯盟發文批評，質疑宣傳部的人品，覺得他們是消費學生；此事引發網友熱烈討論，有人認同教師聯盟的看法，但亦有人認為他們過分解讀。

香港01報導，近畿大學每年都會公開招生簡介以吸引新一屆高中畢業生入讀。這次備受爭議的近畿美男美女圖鑑的部分已經連載八年，一直大受學生歡迎。圖鑑包含四男四女，刊登美男美女的照片，還有姓名、學科、喜歡的類型和將來的夢想等。

教師聯盟的書記籐卷和宏教授受訪時，批評美男美女圖鑑鼓勵「外貌至上主義」，認為圖鑒用相貌評價一位學生是不當的。聯盟在Twitter上表示，宣傳部消費學生、把學生當成展品，質疑他們的人品，貼文引來網友討論，甚至Yahoo和朝日新聞亦撰文討論。

日本節目就事件訪問近畿大學的學生時，意見亦兩極。有學生認為圖鑒等部分可展現大學的多樣性和開明校風；但也有學生認為這種美男美女的標簽和選美的企畫非常過時，而且還會牽涉性別和外貌歧視 。

日本網友在Twitter上亦熱烈討論，當中有意見認為教師聯盟是僞君子，反指他們的主張是「逆差別」（逆歧視）。另一方，有網友表示圖鑒鼓勵「外貌至上主義」，批評大學在招生簡介裡刊登是不專業的做法。