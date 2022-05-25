山口縣誤發補助金案 揭日政府機構竟還用骨董級磁碟

日本補助金誤發案，扯出地方政府還在使用3.5吋磁碟片（右下），令網友嘖嘖稱奇，圖為示意圖。（美聯社）

日本 山口縣阿武町公所日前因作業疏失，把共463戶、每戶10萬日圓的新冠補助金共4630萬日圓（約36.2萬美元），轉帳至一名24歲男居民田口翔的帳戶，田口翔不願還錢並聲稱已把錢花光而被逮捕。

此案另一個焦點是，町公所的居民資料竟是以3.5吋磁碟片（Floppy disk）儲存後交給銀行，引發網友議論，表示「舊石器時代」、「太過時了吧」。

然而日媒追查後發現，日本一些中央機關、銀行及企業至今仍在使用這種磁碟片。

山口銀行自去年5月已廢止使用磁碟片，但銀行表示，有些客戶堅持要用磁碟片傳送資料，他們也無法拒絕。

田口翔4月8日接到町公所聯絡，知道帳戶像天降橫財般多了大筆金錢時非常驚訝，要求職員給他一個小時洗澡時間後，便與職員前往銀行歸還款項，但在去銀行的路上改變心意開溜，從當日起11日内，幾乎每日都會在網上賭場交易，短短11日内竟將4630萬日圓全部花光。

在4月21日，當職員再次聯絡田口翔時，他表示所有款項都已經花光，所以不能、也不會歸還。阿武町決定對他展開民事訴訟。

阿武町的居民聽到田口翔竟然將4630萬日圓用在賭博上時，紛紛表示憤怒，不能接受他用市民稅金賭博的自私行為；但亦有市民表示自己並不相信田口翔網上賭博的説辭。IT專家三上洋亦表示田口翔有可能是企圖透過網上賭場「洗黑錢」，認為如果是這個情況資金還有可能尋回。