我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

慘… 泰男中87萬頭獎 出軌離婚 出家罹癌病逝

綜合報導
不少人都想中頭獎一夜暴富，但結局慘淡。圖為示意圖。(Getty Images)
不少人都想中頭獎一夜暴富，但結局慘淡。圖為示意圖。(Getty Images)

不少人都想中頭獎一夜暴富，但結局卻十分慘淡。泰國一名男子2015年買政府彩票中頭獎獲得3000萬泰銖（約87萬1307美元）獎金，本以為可以過着「土豪」般的夢想生活，沒想到卻成為妻離子散的導火線，男子之後落髮出家當和尚，沒想到又不幸患癌，並在短短1年內病逝。由中獎至離世只有8年時間，人生變化之大下場慘淡。

據香港01報導，泰國45歲男子榮通2015年買政府彩票中頭獎獲得3000萬泰銖（約87萬1307美元）獎金，意氣風發的他隨即展開了土豪般的奢華生活，買車、買別墅，看上眼的通通買下來，更因不加節制而多次與妻子爭執。

之後男子更變本加厲甚至出軌，最終離婚收場，除了部份財產要分給妻子，也失去了兒子的撫養權。妻離子散的榮通這時終於覺悟後悔，明白雖然有錢，但親情比錢更重要。看透人生的他決定削髮為僧，遠離紅塵，不過噩耗仍然纏身。

出家後的榮通，因身體不適到醫院檢查，發現已罹患癌症末期，生命只餘不足1年。榮通變賣自己財產分送給兒子與兄弟姊妹，真正「不帶走一片雲彩」。榮通已於日前病逝，遺體亦已火化。

泰國 癌症 夢想生

上一則

英單親媽買彩券 18年選同號 改號錯過448萬

下一則

發現亡父數十年老存摺 智利男打官司盼成百萬富翁

延伸閱讀

劉濤又傳離婚 夫被爆炒幣虧數億人民幣

劉濤又傳離婚 夫被爆炒幣虧數億人民幣
安珀怒轟強尼戴普提告是折磨 「拜託還我寧靜生活」

安珀怒轟強尼戴普提告是折磨 「拜託還我寧靜生活」
劉濤又被傳離婚 這次理由是「老公炒幣」虧了幾個億

劉濤又被傳離婚 這次理由是「老公炒幣」虧了幾個億
佟麗婭、陳思誠離婚後帶娃出遊 她貼心為前夫整理衣服

佟麗婭、陳思誠離婚後帶娃出遊 她貼心為前夫整理衣服

熱門新聞

烏索求子心切，決定恢復「輪班制」，並採「先搶先贏」的方式，為了迎接家中的新成員而努力。（取材自Instagram）

巴西男模擁8妻 行房「輪班制」催生娃…先搶先贏

2022-05-18 19:23
圖為烏國女軍醫塔伊拉用隨身攝影機記錄下的馬立波內部情況，現場人員試圖拯救一名傷患。(美聯社)

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

2022-05-19 13:23
澳洲工黨支持者21日大選開票期間齊聚一堂，等待工黨黨魁艾班尼斯到場。路透

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

2022-05-21 09:21
澳洲新任外交部長黃英賢（Penny Wong）。（Getty Images）

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

2022-05-23 02:38
查理（左前）與威廉（中）被傳聯手排擠自家親人。（路透資料照片）

哈利與梅根自食苦果？被查理與威廉父子聯手排擠

2022-05-22 08:59
猴痘多症狀包括發燒、頭痛，以及皮疹，一開始會出現在臉部，之後會蔓延到身體其他地方。(路透)

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

2022-05-20 15:46

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入