慘… 泰男中87萬頭獎 出軌離婚 出家罹癌病逝

不少人都想中頭獎一夜暴富，但結局慘淡。圖為示意圖。(Getty Images)

不少人都想中頭獎一夜暴富，但結局卻十分慘淡。泰國 一名男子2015年買政府彩票中頭獎獲得3000萬泰銖（約87萬1307美元）獎金，本以為可以過着「土豪」般的夢想生 活，沒想到卻成為妻離子散的導火線，男子之後落髮出家當和尚，沒想到又不幸患癌，並在短短1年內病逝。由中獎至離世只有8年時間，人生變化之大下場慘淡。

據香港01報導，泰國45歲男子榮通2015年買政府彩票中頭獎獲得3000萬泰銖（約87萬1307美元）獎金，意氣風發的他隨即展開了土豪般的奢華生活，買車、買別墅，看上眼的通通買下來，更因不加節制而多次與妻子爭執。

之後男子更變本加厲甚至出軌，最終離婚收場，除了部份財產要分給妻子，也失去了兒子的撫養權。妻離子散的榮通這時終於覺悟後悔，明白雖然有錢，但親情比錢更重要。看透人生的他決定削髮為僧，遠離紅塵，不過噩耗仍然纏身。

出家後的榮通，因身體不適到醫院檢查，發現已罹患癌症 末期，生命只餘不足1年。榮通變賣自己財產分送給兒子與兄弟姊妹，真正「不帶走一片雲彩」。榮通已於日前病逝，遺體亦已火化。