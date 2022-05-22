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不是Uber是Ubird？ 鸚鵡變計程車 載鳥四處晃

聯合新聞網
兩隻鳥用獨特的方式在陽台上走來走去，模樣甚是逗趣。(取材自臉書)
兩隻鳥用獨特的方式在陽台上走來走去，模樣甚是逗趣。(取材自臉書)

不是「Uber」而是「Ubird」！兩隻可愛的鳥正在窗台上悠哉地散步，有趣的是其中一隻鳥正搭在另一鳥的身上，而被搭的玄鳳鸚鵡也沒有甚麼怨言，就這樣兩隻鳥用獨特的方式在陽台上走來走去，模樣甚是逗趣，網友笑說「是背後靈吧」、「戶愚呂兄弟」(漫畫幽游白書人物)、「好可愛」。

一隻可愛的黃色玄鳳鸚鵡正在窗台上走動，時不時地拉著窗戶上的鈴鐺玩樂，而背上居然揹著另一隻鳥，玄鳳成為坐騎，帶著另一隻鳥在窗台四處走，網友除了直呼好可愛外，也對玄鳳的乖巧聽話個性深感認同。網友表示「計程鳥的概念」、「玄玄脾氣也太好」、「玄鳳號」。

途中鸚鵡還時不時拉著鈴鐺，彷彿在拉下車鈴，告訴後方的鳥終點站到了，還待在車上的旅客請趕快下車，也有網友說「玄鳳其實是在拉求救鈴，主人沒看到嗎」，但仔細看可以發現玄鳳其實是拿著鈴鐺狂K後方鳥的頭，看來是想用物理的方式叫後方的乘客下車。

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