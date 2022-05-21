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俄76歲藝術家反普亭20年 繪標語牌抗議入侵烏克蘭

綜合報導
俄羅斯76歲女藝術家奧西波娃熬夜製作標語牌，抗議烏克蘭衝突。(Getty Images)
俄羅斯76歲女藝術家奧西波娃熬夜製作標語牌，抗議烏克蘭衝突。(Getty Images)

俄烏戰爭未歇，俄羅斯76歲女藝術家製作標語牌，抗議入侵烏克蘭

中央社引述法新社報導，俄羅斯勝利日慶祝活動展開前，奧西波娃（Yelena Osipova）幾乎整晚沒睡。這位76歲藝術家熬夜製作標語牌，抗議烏克蘭衝突。但就在她走出聖彼得堡的家門前去示威時，兩名身分不明的男子搶走她的作品便跑掉。

奧西波娃說，「真讓人洩氣，我花半個晚上製作的，真的很喜歡那些標語牌。很明顯，這是一次有組織的攻擊。」

奧西波娃在家鄉可謂婦孺皆知。據報導，她公開反對總統普亭統治20年後，被人稱為「聖彼得堡的良心」，該市是俄羅斯第二大城。自從克里姆林宮揮軍入侵烏克蘭以來，她也成了俄羅斯人挺身反對衝突的象徵。

奧西波娃經常遭到鎮暴警察拘留，相關畫面在社交媒體流傳甚廣。這位前藝術教授說：「最主要的是，今天人們應該要說出這些禁忌的話：『對戰爭說不』。」

俄羅斯76歲女藝術家奧西波娃熬夜製作標語牌，抗議烏克蘭衝突。(Getty Ima...
俄羅斯76歲女藝術家奧西波娃熬夜製作標語牌，抗議烏克蘭衝突。(Getty Images)

奧西波娃在其公寓展示她的作品時說：「如果人們接受這一切，就意味他們沒有考慮到他們的孩子。我的標語牌所要表達的想法是：我們要留給孩子們什麼樣的世界？」

她展示了一張標語牌，以烏克蘭國旗顏色黃色和藍色為背景，一個年輕女孩的臉喊道「對戰爭說不」。另一個小孩的口號是「我們要留下什麼樣的世界？」

奧西波娃常遭警方拘留，但他們現在對她已很熟悉，有時他們直接帶她回家。她說：「我早已不再害怕了。在自己的家鄉你不該害怕，但你如果愛它，你應該覺得你是那個要扛起責任的人。」

俄羅斯76歲女藝術家奧西波娃熬夜製作標語牌，抗議烏克蘭衝突。(Getty Ima...
俄羅斯76歲女藝術家奧西波娃熬夜製作標語牌，抗議烏克蘭衝突。(Getty Images)

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