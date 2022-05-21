單親媽反串陪孩子出席學校活動 兒：這是我媽也是我爸

Whitney Kittrell女扮男裝陪兒子出席爸爸日。（取材自臉書）

美國一位單親媽媽Whitney Kittrell，離婚後獨自撫養兩個小孩，為帶給孩子一個完整的童年，她身兼父職，甚至在兒子幼稚園的「爸爸日」活動中，女扮男裝假裝兒子父親出席，兒子驕傲地跟同學介紹說：「這是我媽媽，也是我的爸爸」。

香港 01報導，有一次兒子學校有一場「爸爸和甜甜圈日」的活動，需要孩子帶同父親一同參與，當收到活動通告時，Whitney因為知道自己無法給孩子一個爸爸而感到心情沉重，只好問兒子：「要不要跟公公一起去？」但兒子竟然堅決拒絕，更指出「不，我想跟你一起去，你是我的媽媽，也是我爸爸」，聽到這句話，Whitney大為感動。

活動當天，Whitney特意穿上寬鬆衣物，束起長頭髮及戴上帽子，更黏上鬍鬚喬裝成男人樣子陪伴兒子出席活動，Whitney即使知道這樣的打扮很注目，甚至會被人取笑，但也不介意，只希望兒子在親子 日中感到開心，不再覺得孤單。兒子當日並沒有因媽媽的打扮而感尷尬，反而帶著媽媽到處跟同學們自豪地介紹：「這是我媽媽，也是我的爸爸，所以今天我把她帶來」，兒子這舉動令Whitney超感動。

活動完結，當Whitney準備離開時，兒子竟然緊緊地摟著媽媽說：「媽媽，我知道妳會永遠在我身邊、為我做任何事，謝謝妳，我愛妳。」說完這番話，兒子輕輕吻了她臉頰就跑走，這句話令Whitney感動得淚崩了，同時也倍感欣慰。

Whitney Kittrell當了多年單親媽媽，2021年她終於遇上了真命天子並跟對方結婚，從此以後，一對子女就有了新爸爸及完整的家，一家四口幸福美滿地生活下去，這也算是最完滿的結局吧。