我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登啟程訪韓 國安顧問：近幾周會再與習近平對話

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

烏克蘭模特兒曾因大胸部被欺負 一度想做縮胸手術

聯合新聞網
一名烏克蘭模特擁有L罩杯傲人身材，卻因此深受困擾。（取材自Instergram）
一名烏克蘭模特擁有L罩杯傲人身材，卻因此深受困擾。（取材自Instergram）

胸部太大會造成困擾嗎？一名烏克蘭模特兒親揭自身悲慘經歷，大胸部不僅讓她經常被旁人投以異樣眼光，也曾因此被欺負、騷擾，讓她一度想做縮胸手術。不過如今她另闢天地，在社群媒體上擁有廣大粉絲。

據英國太陽報報導，來自烏克蘭的28歲模特兒路易莎（Louisa Khovanski），擁有英國尺寸30HH、等同於L罩杯的傲人身材，她不僅在Instagram上擁有250萬粉絲，更自2019年開始活躍於有「成人版IG」之稱的社群平台OnlyFans上，每個月可以從該網站賺取高達5萬英鎊（約6.1萬美元）的報酬。

然而實際上，路易莎的大胸部令她深感困擾，甚至曾計畫進行縮胸手術，因為她希望被社會所接受，並認為手術對她的人身安全至關重要。

路易莎表示，她自9歲開始就因胸部太大遇到許多麻煩，乳房過大不僅會經常感到疼痛，而且穿什麼衣服都覺得不舒服，她還發現自己無法進行基本的有氧運動，因此必須透過節食等方法取代健身來保持身材。

她還提及，在學校時經常因胸部被老師欺負或騷擾，這些經歷給她留下很深的創傷，「我不被允許像其他女孩一樣穿可愛的上衣，因為周圍的人會因為我的乳房而討厭我」、「當我穿著高領毛衣或T恤時，人們會盯著看，所以我穿大號的衣服來融入其他人」、「我必須在日常生活中穿寬鬆的衣服，以免讓自己處於危險之中」。

不只在現實生活中，大胸部也限制了她的社群發展，「繼承大胸部不是我的錯，但像是Instagram和YouTube有雙重標準的政策，這讓我感到壓力」，她並表示曾因身材遭受網友辱罵，「我隨機看到別人寫的評論，比如：妳只有一對奶，這讓我覺得自己不配」、「過去我因為乳房而被稱作笨蛋（stupid）」。

不過放眼現在的生活，她的心態出現明顯轉變，對於未來也抱持樂觀態度，「我的觀眾非常棒，他們非常支持我，我對此感到非常高興」、「我有一個自由的時間表，可以在任何地方工作，可以隨時隨地旅行，所以我不認為我失去了太多」，她也表示，決定以自己的身體為榮，不再讓任何人擅自定義她。

社群媒體 手術 烏克蘭

上一則

陪拜登參訪？三星李在鎔告假缺席法院聽審

下一則

北韓爆發疫情8天達224萬發燒、65死 歐洲3國驚現猴痘病毒

延伸閱讀

「最美星二代」邱淑貞女兒沈月在南韓出道？本人這麼說

「最美星二代」邱淑貞女兒沈月在南韓出道？本人這麼說
神隱7個月 金宣虎發文逼哭粉絲

神隱7個月 金宣虎發文逼哭粉絲
美國24歲女模花6年尋醫 圓「絕育」夢 背後有洋蔥…

美國24歲女模花6年尋醫 圓「絕育」夢 背後有洋蔥…

五月份 免費乳房篩檢及教育活動 請早報名

五月份 免費乳房篩檢及教育活動 請早報名

熱門新聞

華盛頓郵報8日報導，世界各地的研究人員正努力了解過去2年多的疫情期間能避免感染新冠病毒的人，希望找到更好的預防措施和更有效的治療方法。路透

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

2022-05-12 23:49
一則小女孩用三國演義中「曹操與孫權爭荊州」的故事簡單類比，淺談俄烏局勢的影片在大陸網路熱傳。（截圖自影片）

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

2022-05-13 06:03
烏索求子心切，決定恢復「輪班制」，並採「先搶先贏」的方式，為了迎接家中的新成員而努力。（取材自Instagram）

巴西男模擁8妻 行房「輪班制」催生娃…先搶先贏

2022-05-18 19:23
圖為烏國女軍醫塔伊拉用隨身攝影機記錄下的馬立波內部情況，現場人員試圖拯救一名傷患。(美聯社)

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

2022-05-19 13:23
俄羅斯總統普亭，攝於11日。美聯社

俄烏戰爭何時落幕？烏軍情首長曝「結束時刻」：俄政變進行中

2022-05-14 08:59
烏克蘭當局宣布在馬立波被俄軍圍困的亞速鋼鐵廠的戰事已於16日晚間畫下句點，烏克蘭軍方表示那裡的「戰鬥任務」已結束，並報告說士兵正在撤離。(路透)

烏軍宣布馬立波戰鬥任務結束 亞速工廠士兵撤俄占領區

2022-05-16 20:44

超人氣

更多 >
李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休

李立群上海關到崩潰 曝近況：解封回台就退休
烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況 已遭俘虜 256GB畫面流出
南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住

南加台灣人教會兇手室友說他善良慷慨 兩人2月起同住
強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴

強尼戴普女律師連續4次打槍 安珀赫德律師嚇到結巴
假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工

假民運真情蒐 司法部控華裔王書君及4中國特工