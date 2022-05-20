走225公里 烏男帶愛犬逃難 沿途俄軍攔查 差點被射殺

烏克蘭馬立波6旬男子帶愛犬，步行走了225公里抵達扎波羅熱。（取材自推特）

烏克蘭 南部港口城市馬立波受俄軍侵襲，當地一名61歲男子伊戈爾·佩丁（Igor Pedin）決定帶著愛犬「珠珠（Zhu-Zhu）」以步行的方式，前往相對安全的城市扎波羅熱。這段近225公里的路程，佩丁多次躲過俄軍的威脅，戲劇化的經歷讓有些俄軍也聽得相當入迷，祝福他接下來的旅程能夠順利。

衛報報導，佩丁曾是一名船上廚師，在家鄉馬立波遭圍困後，由於食物和飲用水都很少，於是佩丁決定離開，簡單準備了一個50公斤的行囊，帶上珠珠前往扎波羅熱。

佩丁說，4月23日早上6時許，他帶著狗狗離開住處，最初的目標是步行5公里抵達城郊。當他走完20公里抵達尼科爾斯克鎮（Nikolske）時，一名男子邀他喝一杯，原來男子16歲兒子3月被俄軍射殺，直到好幾個星期後才找到遺體。

佩丁表示，隔天早上他離開小鎮時，碰到車臣軍隊的檢查哨，隨即被載回尼科爾斯克接受俄軍的檢查，他謊稱自己患有胃潰瘍必須去扎波羅熱就醫，不過還是被逼著脫掉上衣接受檢查，並且掃描指紋、拍攝照片做為記錄。佩丁回憶，他之後從羅茲夫卡走到維爾日納（Verzhyna），突然有俄軍士兵把他攔下來，逼他脫掉上衣並搜查他的行李包，強硬地將他帶走並命令他明天才可以離開，否則就會被射殺。

度過一晚後，隔天佩丁繼續啟程，一路上又通過許多哨站，但途中被告知不能繼續沿著公路走，佩丁只得選擇走山路。

後來佩丁搭上一輛小型貨車，筋疲力盡的他終於到達目的地，民眾對於他從馬立波走到這的經歷相當驚奇，佩丁回憶道，「每個人都看著我，我想那是我的榮耀時刻。」