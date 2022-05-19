網紅勸阻吵架 日本地鐵發「好人卡」獎勵

一名日本網紅獲得地鐵頒發的好人證書，引起網友熱烈討論。(取材自推特)

在一般人眼中，將遺失物送還服務台或警察局不過是舉手之勞，不過在日本地鐵 ，卻有一套特別的獎勵機制，鼓勵這些看似微不足道的善行。一名日本推主就在推特 發文表示，他因勸阻外國人爭執，獲得日本鐵路頒發的一張「好人證書」，讓許多網友笑稱：「真的是官方好人卡」。

身兼搞笑藝人與YouTuber的日本網紅京大生（わっきゃい），近日在推特發文分享，他因阻止外國人吵架，獲得了日本私人鐵路公司「小田急電鐵」頒發的「好人證書」。

不過，這張好人證書其實並不稀奇。據悉，這張證書又稱Thank you卡，由小田急電鐵自2016年開始發放，凡是拾金不昧、歸還遺失物等善舉皆可獲此表揚，但不具特殊功能。

許多日本網友就紛紛留言表示曾經拿過，並附上照片佐證，「我也有！」、「我在新宿站拿到的」、「上次我在地鐵撿到錢包，交給附近的工作人員時，他也給了我一張」、「我也曾因為撿到戒指拿到」。更有網友發現網路上還有人在販售此卡，一張只要300日圓(約2.3美元)，讓他笑說「好人很便宜」。

不少網友則歪樓聯想到拒絕異性時發的好人卡，「哈哈被發好人卡」、「女生可以多拿一點」、「還好吧，我常拿」、「莫名有點傷心」、「我也拿過，從女生那邊」、「連生活小事都會收到好人卡，哭啊」。