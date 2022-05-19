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智利女記者採訪遊行竟遭槍擊 爆頭亡

編譯張君堯
智利女記者報導勞動節遊行時竟遭街頭小販朝頭部開槍，最終更因傷勢過重死亡。（美聯社）
智利女記者報導勞動節遊行時竟遭街頭小販朝頭部開槍，最終更因傷勢過重死亡。（美聯社）

智利一名記者報導勞動節遊行時，竟遭街頭小販朝頭部開槍，最終更因傷勢過重死亡，凸顯該國針對記者暴力行為的問題。

英國衛報報導，死者為29歲的記者桑多瓦爾（Francisca Sandoval），當時他在首都聖地亞哥市中心的「巴里奧梅格斯廣場」（Barrio Meiggs）報導勞動節遊行，期間突有一群男子與遊行者進行對峙、隨後更直接開火。

當時一顆子彈射穿桑多瓦爾的面罩擊中頭部，被送醫後仍傷重不治，另外還有兩名記者在事件中受傷。桑多瓦爾工作的獨立媒體機構「Señal 3 La Victoria」在推特上寫道「桑多瓦爾沒有離開我們，他們謀殺了她，通過這些話，我們確認親愛的桑多瓦爾的死訊，我們會想念你，並會盡一切可能找到真相」。

槍擊案發生兩天後，41歲的納蘭霍（Marcelo Naranjo）因涉嫌謀殺、非法攜帶槍支和在公共場合無正當理由開槍而被捕。桑多瓦爾死後，智利檢察官將對這些指控進行審查。

桑多瓦爾是自前總統皮諾切特（Pinochet）獨裁統治以來智利首位因公殉職的記者，上一次發生這類事件為1986年的記者卡拉斯科（José Carrasco），在企圖謀害獨裁者失敗後的幾天內被從家中綁架，三個小時後人們發現他的屍體布滿子彈孔，且毀容得連他的妻子都無法正確辨認。

在本月稍早由無國界記者組織（RSF）發布的「2022年世界新聞自由指數」中智利跌至第82位，不過仍在南美洲排名第五，該報告強調智利媒體所有權的壓倒性集中。智利大學新聞系主任穆尼奧斯（Carolina Muñoz）表示，「智利正經歷著暴力的困難時期，尤其是針對媒體的暴力行為。這在2019年的抗議活動中很明顯，當時我們看到記者在工作時如何受到追捕，我們還看到如何組建團體以針對記者」。

遊行 勞動節 指數

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