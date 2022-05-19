10度登頂珠穆朗瑪峰 48歲在美雪巴族女性刷新世界紀錄

一名尼泊爾雪巴族女性拉卡帕．雪巴第十度成功攻頂珠穆朗瑪峰，再度刷新自己保持的全球第一高峰女性登頂紀錄。圖為2018年檔案照。(美聯社)

一名尼泊爾雪巴族女性日前第十度成功攻頂珠穆朗瑪峰（Mount Everest），再度刷新自己保持的全球第一高峰女性登頂紀錄。

美聯社報導，創下世界紀錄女子的兄弟，同時也是負責組建登山隊的明格瑪．雪巴（Mingma Gelu Sherpa）表示，在有利天氣條件下，拉卡帕．雪巴（Lhakpa Sherpa）和其他幾位登山家12日一早攀上標高8849公尺的珠穆朗瑪峰頂，她身體狀況良好。

現年48歲的拉卡帕．雪巴從小就必須靠著攜帶登山裝備和徒步旅行者用品來謀生，因此從無機會接受正規教育 。她曾說，自己希望激勵世界上所有女性，鼓勵她們勇於實現自己的夢想。

拉卡帕．雪巴曾在美國康州（Connecticut）超市工作，現與三名子女一起住在康州西哈特福（West Hartford）。

另名尼泊爾雪巴族男性專業嚮導卡米．瑞塔．雪巴（Kami Rita Sherpa）也在5月7日第26度攻上珠穆朗瑪峰，刷新自己保有的登頂珠穆朗瑪峰次數最多世界紀錄。

在登頂過程中，卡米．瑞塔帶領雪巴登山隊，沿路固定繩索，以讓準備在本月稍晚攻頂的數百名登山客和雪巴族嚮導可以順利前往山頂。對於想要征服世界第一高峰的人們來說，5月的天氣條件通常較有利登頂。