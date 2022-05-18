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回春？英男喝尿6年 以尿洗面 醫師：恐致病

綜合報導
Harry Matadeen稱飲尿6年，並常以尿洗面，認為是令自己後生10歲的秘訣。(取材自臉書)
Harry Matadeen稱飲尿6年，並常以尿洗面，認為是令自己後生10歲的秘訣。(取材自臉書)

飲尿可以回春？飲尿療法一直未被主流科學所接受，一直只屬於另類療法，許多人都不能接受。英國1名34歲男子6年來每天飲尿，甚至會用在小便時用「新鮮熱辣」的尿液來洗面，而他更出書推廣飲尿的好處，稱不但能喚醒大腦消除抑鬱，令心境平靜，身體變得更健康，連帶外表亦回春10年。英漢指其他有飲尿習慣的人未能達到回春效果，是因為他有獨門秘訣，就是飲用珍藏了1個月的「老尿」。

醫生指出，飲尿回春說法全無醫學根據，形容「正如我們不會吃或塗自己的糞便一樣」，指人體排出廢物自有其原因，「回收廢物」不但不會令人更健康，反而增加滋生細菌的危機，有可能致病。

哈里會喝下釀了1個月的「老尿」，家中放了許多儲下來的尿液。 (取材自臉書)
哈里會喝下釀了1個月的「老尿」，家中放了許多儲下來的尿液。 (取材自臉書)

據香港01報導，34歲男子哈里（Harry Matadeen）居於英國漢普郡（Hampshire），6年前因看過1本關於飲尿養生的書籍後，便決定放手一搏嘗試飲尿，不料一飲便6年，更認為帶來了不可思議的成效。他大推飲尿的好處：「當我飲下尿液的一刻，大腦被喚醒兼消除抑鬱情緒，心中回復平靜和諧，驚嘆於竟可用這種免費的方法保持平靜快樂。」他自此每天飲用自己200毫升的尿液，更誤解這個習慣可以防癌、減低患阿茲海默症及中風等病的機會，但他的「感覺」與推想從未得到科學認證，可說完全沒有科學根據。

除了飲尿，哈里還會用尿來洗面，更認為有美顏功用，他會在小便時直接用手接住新鮮熱辣的尿液，然後撥到面上搓揉，稱覺得皮膚瞬即變得柔軟及富有彈性。他表示自己飲尿有「獨門祕方」，即飲用的是釀了1個月的「老尿」，稱能給予皮膚最佳營養，令他的樣貌後生10年，認為是他的回春秘訣。哈里同時是素食者，除了飲尿，每天只會進食一餐。他更分享了飲老尿的感受，指新鮮的尿味道不強，但放了1個月的，氣味會變得濃烈，要些時間去適應，而他更會以此為交友的準則，就是與接受他或同樣有此奇特習慣的人交往。

雖然哈里希望更多人加入他的飲尿行列，可惜事與願違，家人不但不支持他的行為，更因他有這「惡習」而疏遠他，姊姊從此拒絕與他談話。當地醫生傑夫（Jeff Foster）表示，飲尿或用尿洗面對身體有益的說法完全無醫學根據，他指尿液中九成是水份，餘下的是阿摩尼亞及鹽分，飲用只會對身體帶來更差的結果。

醫學 英國 中風

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