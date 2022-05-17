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1天60人 越南潛水艇出招 360度海底探秘

中央社
越南業者推出觀光潛水艇，旅客置身其中能360度無死角欣賞海底風光。(中央社)
越南業者推出觀光潛水艇，旅客置身其中能360度無死角欣賞海底風光。(中央社)

越南重新開放旅遊後，4月共計近7萬外國旅客人次造訪、月增約5倍。有位於芽莊的業者為迎接疫後旅遊潮帶旅客搭潛水艇至海底探秘，盼國際旅客能迅速回流。

越南在疫情期間鎖國兩年，至今年3月15日才全面重新開放旅遊，允許旅客入境免隔離。統計顯示，4月到訪越南的外國旅客較3月成長4.6倍、共近7萬人次；國內旅客年增16.7%、共1050萬人次。

位於越南中南部的芽莊（Nha Trang）得益於緊鄰海岸的天然條件成為熱門旅遊景點，當地高級飯店林立，不少高爾夫球愛好者或是深喜水上活動的旅客經常到此度假，其中外國旅客主要來自俄羅斯、中國、南韓、日本等。

目前越南旅遊市場雖然逐漸回溫，但距離疫情前仍有一段距離，芽莊當地不少業者近來陸續擴建園區、推出促銷、新增設施與服務等，設法讓前來的旅客「待久一點」以彌補「量的不足」。

越南度假村業者Vinpearl於4月底擴建位於芽莊的水上樂園，以占地近6萬平方公尺、39項設施成為東南亞最大水上樂園之一，並以透明觀光潛水艇載客360度欣賞海底風光，還推出夜間劇場讓旅客晚上也不無聊。

越南觀光潛水艇是全球少見的透明觀光潛水艇。(中央社)
越南觀光潛水艇是全球少見的透明觀光潛水艇。(中央社)

Vinpearl在芽莊所營運的潛水艇是全球少見的透明觀光潛水艇，由Triton Submarines生產製造，每一趟旅程只能載24人。4月底推出後，目前載客量能一天僅約60人，採預約制。

Vinpearl執行長阮秋芳（Nguyen Thu Phuong）向中央社表示，過去2個月來，越南國內旅客市場大有斬獲，以4月底的4天連假來說，Vinpearl集團在越南的相關產業共計吸引16萬旅客人次。

國際旅客方面，在俄烏戰爭與中國「清零」防疫的衝擊下，越南少了兩大主要旅客市場的支持，但阮秋芳對前景仍樂觀看待，認為只要把握國內旅客、積極開拓其他外國旅客市場，旅遊業年底就會強彈，明年即能重返疫情前的榮景。

越南旅遊業者在不景氣下求變試圖殺出重圍，市井響應政府喊出的「與病毒共存」政策，樂於做企業的後盾。越南旅客阮日長（Nguyen Nhat Truong）表示，開放國際旅遊除能提高越南在國際上的能見度，並帶動經濟發展。

越南旅客陳氏玄（Tran Thi Huyen）坦言，因為全家早已確診，現在對COVID-19已經不似以往懼怕，很歡迎國際旅客到訪；此外，民眾過去長時間待在家心理壓力很大，總要外出透氣放鬆。

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