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諜對諜 俄暴動小貓樂團團長扮外送員 逃出莫斯科

綜合報導
俄羅斯龐克樂團「暴動小貓」團長艾廖希娜假扮成餐點外送員，逃出莫斯科。(路透)
俄羅斯龐克樂團「暴動小貓」團長艾廖希娜假扮成餐點外送員，逃出莫斯科。(路透)

俄羅斯龐克樂團「暴動小貓」團長艾廖希娜因批評總統普亭（Vladimir Putin）而多次出入監獄、遭居家軟禁，日前假扮成餐點外送員逃出莫斯科，並在友人協助下離開俄國

中央社引述紐約時報報導，暴動小貓（Pussy Riot）第一次引起俄羅斯官方和全世界的關注，是她們2012年在莫斯科基督救世主主教座堂（Christ the Savior Cathedral）舉行了一場反總統普亭的表演。

那場表演讓團長艾廖希娜（Maria V. Alyokhina）遭處2年徒刑，2013年12月初出獄後，與另一名暴動小貓成員創立俄國獨立媒體Mediazona。儘管去年夏天以來6度入獄，每次服刑15天，33歲的她仍下定決心要力抗普亭的鎮壓體制。

而在暴動小貓那場在主教座堂的反普亭演出整整10年後，普亭發表演說，為日後入侵烏克蘭鋪路。艾廖希娜說，俄國揮軍侵烏改變了一切，不只改變了她，而是改變她的國家。

「我不認為俄羅斯有權繼續存在下去。」

今年4月，普亭升高掃蕩力道，扼殺所有針對他對烏克蘭開戰的批評，艾廖希娜相當於居家軟禁的處境也被宣布改為流放21天。她進而決定是離開俄國的時候了，起碼暫時如此。

俄羅斯龐克樂團「暴動小貓」團長艾廖希娜假扮成餐點外送員，逃出莫斯科。(取材自In...
俄羅斯龐克樂團「暴動小貓」團長艾廖希娜假扮成餐點外送員，逃出莫斯科。(取材自Instagram)

她當時借住在朋友家，為甩掉在外盯哨的警察，她偽裝成餐點外送員還故意把手機留下，一來誘騙對方，二來避免被人追蹤。

一個朋友開車送她到白俄羅斯邊境，而她又費了一星期的功夫，才成功跨入立陶宛。

她在白俄與立陶宛邊境時雖有立陶宛簽證，但由於她被俄羅斯列入「通緝」名單，護照早被沒收，只能拿俄羅斯身分證作為身分依據。

第1次試圖跨境時，她被白俄海關扣住6小時，最後打發回去；第2次嘗試時，海關直接打回票。

但第3次她成功了，這要多虧境外的友人幫她找到通往自由的道路。其中一人是冰島藝人拉格納凱爾丹森（Ragnar Kjartansson），他說服一個歐洲國家核發旅遊文件給艾廖希娜，讓她有了等同歐洲聯盟公民的地位。這個歐洲國家的官員要求紐時不要透露該國國名。

這份旅遊文件被偷帶進白俄羅斯，交到艾廖希娜手上。艾廖希娜在白俄期間避開所有需要出示身分證明的場所，包括旅館，免得被追兵找上。

艾廖希娜最後就是拿著這份文件，搭上巴士前往立陶宛。她笑著說，白俄海關以為她是「歐洲人」而非俄國人時，對待她的態度好多了。

她說：「這一周發生很多神奇的事，聽起來與諜報小說無異。」

她說，她希望有朝一日能回到俄羅斯。她說：「當心是自由的，人在哪裡都不重要。」

白俄羅斯 普亭 俄國

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