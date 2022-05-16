偽裝高手…1張圖藏2名狙擊手 網笑稱：靈異照

在這張照片中，其實藏匿了兩名偽裝的狙擊手。(取材自Twitter)

偽裝是一門需要高度技術的戰鬥技能，透過周圍的地形外貌，就能將自己的身影完美融入在畫面中，避免遭到敵人的偵察。而最近在日本 網路上，就出現了讓人能夠體會到實戰偽裝有多厲害的謎題。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本陸上自衛隊板妻駐軍，近來在官方Twitter上分享一張照片。畫面看過去，幾乎只能看到平凡無奇的草地和樹叢，但其實在這之中，躲藏了兩名經過偽裝的狙擊手。

這兩位狙擊手，分別躲在樹叢中的左右方。由於他們身穿迷彩服，臉上也畫成迷彩的樣子，因此得以和背景的綠色植物高度重合，讓許多網友猜了半天，也看不透這兩位阿兵哥到底躲在哪，也對他們的偽裝技巧相當佩服。

兩名狙擊手分別藏在左右兩側。(取材自Twitter)

網友們就紛紛表示「好厲害…完全找不到」、「有找到左邊那位，把圖片放大看得比較清楚」、「一個在左邊，另一個…也在左邊嗎」、「這是張靈異照片吧」、「看到了，我之前是賞鳥愛好者」、「放棄，直接跟我講答案吧」、「我就直說了，其實根本沒人對吧，有也是透明人」。