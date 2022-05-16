買屋送神秘住客？大宅地下室是禁地 仍搶手賣出

美國維吉尼亞州 一間3千呎大屋出售時，伴隨一項相當特別的條件，就是列明「要接受地下屋被人霸占居住，兼不可進入參觀」。雖然大屋附帶這項奇特的條件，可是並無減低其吸引力，這間5房4廁的大屋相當搶手，有５個買家爭相出價，不足一個星期便以80.5萬美元成交。

香港 01報導，有網民在IG發布有關賣屋廣告，吸引3.5萬人按讚，引起熱議。網民笑言：「80萬美元包5房4廁及連環殺手」、「感覺這個地下室有鬼」。負責大屋銷售的地產經紀指，是因屋主老翁3年前承諾讓來做打掃的女子住在地下室，但對方自此不肯離開，又無交租。至於賣屋原因，是因屋主因病留院多年，沒有訂立遺囑，又無錢請律師趕走這名惡霸住，其家人唯有將大屋賣掉套現。大屋的銷售廣告列明地下室有野蠻住客，成為熱門話題。

據外媒報道，這宗賣屋送神秘住客的奇特事件，發生在美國維吉尼亞州費爾法克斯（Fairfax）。這間擁有5房4廁，面積合共3,500呎的大屋，屋主在1997年以31.9萬美元買入。負責這間屋的地產經紀Zinta K. Rodgers-Rickert表示，因為這間屋列出相當奇特的條件，就是要接受地下室被住客侵占，不可進入參觀。

地產經紀透露屋主是一位老人家，3年前因病留院，而常來打掃的女子向他表示想要地下落腳，成功說服屋主讓她與女兒住在地下室，而地下室的空間寬敞，有睡房、浴室及儲物地方。想不到這位住客易請難送，亦從沒有付過租金 。