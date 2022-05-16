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惡作劇？以色列9乘客亂發空難照 航機被迫停飛

編譯周辰陽
以色列一架波音737客機起飛前，大批乘客藉由Airdrop收到許多空難照片，引發同行乘客之間恐慌，機組人員連忙通知機場與警方並取消起飛。（取材自Twitter)
以色列一架波音737客機起飛前，大批乘客藉由Airdrop收到許多空難照片，引發同行乘客之間恐慌，機組人員連忙通知機場與警方並取消起飛。（取材自Twitter)

以色列日前發生一架波音737客機準備起飛之際，機上竟有9名青年用iPhone的AirDrop功能分享空難在內的飛安事件照片，在同行乘客之間引發恐慌，促使機師將飛機掉頭和報警。

綜合外媒報導，這起事件發生在AndoluJet航空公司一班從台拉維夫飛往土耳其伊斯坦堡的波音737客機。當時機上載著約160名乘客，其中多人通過iPhone的AirDrop功能收到奇怪的請求，同意的乘客隨即看到2009年土耳其航空1951號班機空難及2013年韓亞航空214號班機空難殘骸等飛安事件照片。

一位乘客告訴記者，「我們搭上這個航班，而飛機開始移動了。大多數人的AirDrop收到照片確認的要求。有些人同意，有些人沒有」。他說，「飛機停了，空服員詢問誰收到照片。幾分鐘後，我們被通知下機，警察出現了，所以我們明白出事了。機場當局告訴我們發生一起安全事件，他們把我們的所有行李從飛機卸下進行二次檢查」。另一位叫黛安娜的乘客則稱一位女子暈過去了，另一位則出現恐慌發作。

據報導，當局起初擔心恐攻或網攻，但案情很快就變得明朗，即影像來自於飛機內部，也迅速查明罪魁禍首是機上9名年紀在18歲左右的以色列國民，並將他們帶走、羈押以進行偵訊。機場管理局發言人萊夫勒（Oren Lefler）表示，「我相信警方和維安機關會查出他們這麼做的原因」。

警方指出，這9名青年可能被控散播假訊息引發害怕和恐慌，因為他們分享的照片「可以被解釋為構成威脅進行攻擊」。一旦罪名成立，將可能面臨最高3年的有期徒刑。該航班則在延誤好幾個小時後，才從本古里安機場（Ben Gurion Airport）起飛，並在伊斯坦堡的薩比哈．格克琴國際機場（Sabiha Gokcen Airport）平安降落。

機場 以色列 iPhone

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