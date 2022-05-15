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烏克蘭護國掃雷犬獲表揚 專訪打瞌睡萌翻

綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基（右二）8日在加拿大總理杜魯多（右一）見證下，將獎章頒給烏克蘭知名掃雷犬子彈和牠的主人。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基（右二）8日在加拿大總理杜魯多（右一）見證下，將獎章頒給烏克蘭知名掃雷犬子彈和牠的主人。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基日前在加拿大總理杜魯多見證下，將獎章頒給烏克蘭知名掃雷犬「子彈」（Patron，烏克蘭文）和牠的主人，表揚他們自俄羅斯入侵以來多次出任務掃雷的英勇事蹟。

中央社引述路透和美國有線電視新聞網（CNN）報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，這隻2歲大的傑克羅素㹴犬在烏克蘭北部切爾尼戈夫市（Chernihiv）跟隨烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）出任務，協助掃除超過200個爆裂物和地雷，迅速成為烏克蘭愛國忠犬代表。

Patron在清除地雷任務上表現卓越，迄今已經協助發現高達236個爆炸裝置。(歐...
Patron在清除地雷任務上表現卓越，迄今已經協助發現高達236個爆炸裝置。(歐新社)

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔與杜魯多（Justin Trudeau）的記者會上頒獎時，狗狗「子彈」邊叫邊搖尾巴，杜魯多拍了拍自己的口袋，好像在找東西給牠吃，但沒有找到，引發觀眾陣陣笑聲。

澤倫斯基在頒獎後的聲明中說：「今日我要表揚那些早已在為我們掃除地雷的烏克蘭英雄。而與我們的英雄一起出任務的了不起小工兵『子彈』，不僅協助拆除爆裂物，同時也教導我們的孩子在有地雷威脅地區的必要安全規範。」

「子彈」在專訪中打瞌睡的照片萌翻網友。(取材自推特)
「子彈」在專訪中打瞌睡的照片萌翻網友。(取材自推特)

日前Ukraine Media遠距專訪子彈和牠的領犬員米哈伊爾（Mikhail），只見採訪才開始，子彈的眼睛就瞇成一條線，再眨眨幾次眼，牠的下巴已經靠到桌子上，毫無遮掩地打起瞌睡。烏克蘭政府顧問齊布斯卡（Liubov Tsybulska）在推特上分享照片，牠閉眼入定的模樣萌翻網友。

堪稱「最強毛毛兵」的子彈打瞌睡照片上傳至推特後，短短幾小時便吸引了萬名網友觀看並留言回應，「這麼辛苦工作，睡一下絕對可以」、「我已經愛上這隻狗了」。

烏克蘭總統澤倫斯基8日將獎章頒給烏克蘭知名掃雷犬「子彈」。（取材自臉書）
烏克蘭總統澤倫斯基8日將獎章頒給烏克蘭知名掃雷犬「子彈」。（取材自臉書）

烏克蘭 杜魯多 澤倫斯基

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