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飯店常客… 厄瓜多海獅秒占泳池躺椅 遊客乖乖讓位

聯合新聞網
海獅佔遊客躺椅睡午覺。（取材自臉書、TikTok）
海獅佔遊客躺椅睡午覺。（取材自臉書、TikTok）

位於厄瓜多加拉巴哥群島(Galapagos)的索利瑪飯店(Solymar)近日出現了一名特別的訪客。有隻海獅先是進入游泳池裡悠游，下一秒便佔領了泳池旁的躺椅，開始舒服地睡起午覺。而被搶了位子的男子即便滿頭問號，卻仍默默抽起自己的毛巾離開。

抖音用戶@bmorekenzie619分享的影片中可以看到，海獅先是從海岸邊緩緩爬上台階，然後潛入這座濱海的泳池開始游泳，讓一旁遊客都看傻了眼。接著，海獅出了泳池後便悠哉的爬向旁邊的躺椅，完全無視正在上面休息的遊客，而男子見狀則是乖乖讓出空間，並抽出毛巾離開，這一幕讓其他圍觀民眾都笑了出來。

根據外媒報導，這隻海獅名叫「溫蒂」，其實是這家飯店的常客，甚至經常在海裡游完泳後便帶著女兒「露露」光顧，飯店工作人員全都將這對母女視為貴賓，飯店的一切設施皆能「免費使用」，且規定所有入住的旅客都不能觸摸、餵食這對海獅母女，可說保護到家。

奇妙的一幕被分享到網路上，有人大讚飯店的作為相當友善，也有人搞笑表示「「如果是我一定會留下毛巾給牠！」、「這真是太可愛了」、「好療癒的影片，我連續看了六次」、「畫面實在太驚人」、「海獅第一！」。

@bmorekenzie619 The cherry on top of the most perfect honeymoon ❤️ #galapagos #waitforit #original #corememories #sealion #laughs  #honeymoon #grumpyman #sunbathing ♬ original sound - Mackenzie Castellanos

游泳 抖音

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