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沙魚吞攝影機 體內直擊27秒 曝光鐘乳石洞口腔

聯合新聞網
一隻沙魚意外吃下攝影機，攝影機拍到沙魚的口腔內部。 (影片截圖)
一隻沙魚意外吃下攝影機，攝影機拍到沙魚的口腔內部。 (影片截圖)

應該不少人好奇沙魚的身體內部構造長什麼樣子。一名男子遠赴馬爾地夫拍片，結果一隻沙魚靠近他的水下攝影機，一口把水下攝影機給吞了，攝影機意外在沙魚體內「照胃鏡」，影片曝光吸引不少網友討論。

瑞士一名電影製片人達奇德(Zimy Da Kid)日前在馬爾地夫拍攝海地紀錄片，他將水下運動攝影機放近海中，正想拍攝一堆虎鯊悠遊的畫面，結果沒想到其中一隻虎鯊路過看到攝影機以為是食物，大口張嘴把攝影機吞進肚裡。

攝影機被吞下後鏡頭瞬間出現灰白色的畫面，很明顯可以看到是沙魚的口腔內部，牙齒、鰓及喉嚨都被拍得一清二楚，後來沒過多久虎鯊可能發現這是不能吃也不能消化的東西，最終就把攝影機從口中吐出來。

這段只有27秒的短影片貼上Instagram「zimydakid」後已吸引超過10萬網友觀看，許多人留言表示「這影片真的是太狂了」、「牠看起來很餓的樣子，但牠很快意識到這相機是不能吃的」、「這影片真是驚人，竟然拍到沙魚的內部」、「原來沙魚的口腔內部是灰白色的」、「長知識了」、「好像鐘乳石洞」。

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