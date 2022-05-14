我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

52歲雪巴人登聖母峰26次 刷新世界紀錄

綜合報導
雪巴人瑞塔第26次成功登上聖母峰，刷新他自己的紀錄。（取材自臉書）
雪巴人瑞塔第26次成功登上聖母峰，刷新他自己的紀錄。（取材自臉書）

尼泊爾政府官員表示，雪巴人瑞塔（Kami Rita Sherpa）第26次成功登上聖母峰，刷新他自己去年創下的紀錄。

路透報導，52歲的瑞塔帶著其他10名雪巴人登山客，沿著傳統的東南山脊路線攻頂，成功攀上8848.86公尺的聖母峰（Mount Everest）。

尼泊爾的旅遊局局長艾德希卡里（Taranath Adhikari）說：「瑞塔打破他自己的紀錄，並締造登山的新世界紀錄。」

瑞塔的妻子表示，她為丈夫的成就感到高興。

瑞塔這次走的路線是1953年紐西蘭登山傳奇希拉瑞爵士（Sir Edmund Hillary）和尼泊爾雪巴人丹增．諾蓋（Tenzing Norgay）所開闢，而那條路線至今仍是最受歡迎的攀登路線。

尼泊爾今年登山季發出316張攀登聖母峰的許可證，而適合攻頂的季節通常會到5月。尼泊爾去年發出408張許可證，是歷年來最多。

尼泊爾是極為倚賴登山客帶來外匯的國家，2019年因讓山上過度擁擠，使得多名登山客在攻頂途中喪命而招致批評。

根據尼泊爾的資料，自1953年有人從尼泊爾和西藏那一側攻頂成功以來，聖母峰攀登次數累計1萬657次，其中有許多人已爬了好幾次，但迄今也有311人在過程中喪生。

上一則

官方威脅報復言猶在耳 俄能源供應商 暫停供電芬蘭

下一則

以色列空襲敘利亞 5死7傷

延伸閱讀

亞太裔女性薪酬僅白男75% 華裔女性罕見超越

亞太裔女性薪酬僅白男75% 華裔女性罕見超越
南加VR公園近好萊塢 巨石嶙峋等你征服

南加VR公園近好萊塢 巨石嶙峋等你征服
陳意涵登山找「九天玄女」 山友看傻 破4萬讚

陳意涵登山找「九天玄女」 山友看傻 破4萬讚
台和碩前副總裁獨自登山失聯4天 尋獲已無生命跡象

台和碩前副總裁獨自登山失聯4天 尋獲已無生命跡象

熱門新聞

俄國總統普亭與據信為其情婦、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃。路透

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

2022-05-09 16:15
衛星影像顯示六日的亞速鋼鐵廠。美聯社

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

2022-05-07 08:59
華盛頓郵報8日報導，世界各地的研究人員正努力了解過去2年多的疫情期間能避免感染新冠病毒的人，希望找到更好的預防措施和更有效的治療方法。路透

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

2022-05-12 23:49
北韓領導人金正恩。（美聯社）

有大事發生？北韓傳「國家級問題」 下令全國封鎖

2022-05-10 20:50
馬斯克回嗆俄國聯邦太空總署署長。(美聯社)

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

2022-05-09 11:40
一則小女孩用三國演義中「曹操與孫權爭荊州」的故事簡單類比，淺談俄烏局勢的影片在大陸網路熱傳。（截圖自影片）

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

2022-05-13 06:03

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊