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舊倉庫挖寶 他竟幸運尋獲750萬美元現鈔

聯合新聞網
實境節目「倉庫戰爭」主持人日前揭露一名買家發現750萬美元現金的故事。（取材自推特@auctionguydan）
實境節目「倉庫戰爭」主持人日前揭露一名買家發現750萬美元現金的故事。（取材自推特@auctionguydan）

美國出租倉庫行業盛行，許多人租了倉庫後便不再理會，因此出現許多專門買下倉庫進行尋寶的「寶藏獵人」。丹道森(Dan Dotson)是一名倉庫拍賣師，同時也是實境節目「倉庫戰爭」的主持人，日前揭露了他的一名買家如何買下的倉庫中發現驚人的750萬美元現金，又為何失去這筆鉅款的故事。

根據「太陽報」報導，道森一位買主跟他以500美元買下一個儲物間，並在裡面發現一個保險箱。他們便找了鎖匠來打開他，但失敗了，直到找了第二個鎖匠才成功。一般來說，他很習慣打開以後只是徒勞無功，但這次不一樣，裡面竟然藏有750萬美元的現金！

但他卻沒有能留下這筆意外之財的運氣，在那之後便有律師聯絡他，表示自己是該儲物間原本的主人派來，表示願意提供1700萬台幣（約57.3萬美元）的報酬來換回那筆鉅款，被該買家所拒絕。律師方面不死心，又把報酬拉高兩倍到3400萬台幣（約114.6萬美元），這次買家接受了，儘管這代表除了這數額以外的錢，他要全部還回給原本的主人。

道森評論道，他難以想像有人會把這樣的一筆鉅款就放在儲物間，而不去理會他，或是直接忘記他的存在。有人則說，有可能付款的信用卡被停了、搬走了、甚至是去坐牢了都有可能，儘管不知道到底發生了什麼事，道森仍認為這可能是他們經手過最值錢的儲物間了。

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