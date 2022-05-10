日本女搶網賣二手口罩 沾到口紅更值錢

日本女性在網上出售使用過的口罩，其中有口紅印或沾上口水的「加料口罩」價格會更好。（視頻截圖）

新冠疫情使戴口罩 成為生活的一部分，日本 有女性在網路上出售使用過的口罩，買家甚至還可加價購買有口紅唇印的口罩。

日本每日新聞報導，近期社群網站推特 （Twitter）上出現不少貼文在販售使用過的口罩，如「用過的口罩一個600日圓（約4.6美元），口紅印+100日圓」、「戴三天的口罩組」，許多貼文還附上強調沾上口紅或口水痕跡的口罩照片。

一名住在東京都內的30多歲女性上班族說，她從去年夏天在推特上看到有人賣用過的口罩，因為她原本就會在網拍上出售用不到的二手服飾，覺得賣用過的口罩是個不錯的點子。因為一般用過的口罩只要丟掉一途，現在竟然可以販售賺外快，就像是擴大賣二手物品的品項，所以毫不猶豫就加入了賣家行列。

這名女性說，她去年8月開始在推特賣用過的口罩，為了增加「產品」價值，她謊稱自己20多歲，還特別附上在工作跟健身房戴了一天、沾上汗水與化妝品痕跡的口罩照片，一開始也懷疑會不會有人買，沒想到不到一天就有近10人與她聯絡。

最後她以一個口罩500日圓成交，一個月賣出約四個，至今仍有人定期向她買口罩，有時一個月可以賺到3000日圓左右。此外，在她開始賣用過的口罩後，還有人希望買她穿過的絲襪或內衣。她說，雖然有買家要求見面，但她都予以拒絕，也沒有在推特上貼出露臉的照片或告知買家聯絡方式，所以不覺得有什麼危險。

不過最近她的口罩生意業績不佳，因為「同行」越來越多，像一名國中三年級的女學生今年2月即加入賣家行列；她曾賣出15個口罩，另外還賣自己穿過的內衣，但拒絕買家要求拍裸照或見面的要求。