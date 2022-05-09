我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謀殺室友 北加柏克萊男子偽裝自殺 因為這原因露餡

嬰兒奶粉缺貨達40% 26州供貨吃緊 6州甚至售罄

艾菲爾鐵塔周邊百年老樹要被砍 3.5萬環保人請願救樹

綜合報導
艾菲爾鐵塔。（Getty Images）
艾菲爾鐵塔。（Getty Images）

法國巴黎意在2024年奧林匹克運動會之前重新開發規畫艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）周圍地區，當中一項砍22棵樹的計畫卻引發居民反彈。

中央社引述法新社報導，巴黎市長辦公室希望在艾菲爾鐵塔塔腳搭建旅遊中心和辦公室。建築規畫圖中，可看到半埋沒的建築群覆蓋在綠色植物之中。然而，社運人士仍發動請願敦促市長辦公室放棄這項計畫，並格外關注一些老樹的命運。

由四個環保團體發起的請願說，「我們反對砍伐、危害數十棵健康的樹，尤其是樹齡100年、200年的老樹，它們是巴黎貨真價實的綠肺。」目前請願書已取得約3.5萬人簽名支持。

副市長葛瑞格華（Emmanuel Gregoire）試圖緩和反對這項計畫的聲音，說：「沒有百年老樹會被砍伐。」

副市長幕僚說，他們正努力減少砍樹數量，目前已經把原本要砍的42棵減為22棵。他們同時強調，巴黎的這項發展計畫也會在擁擠市中心種植數十棵樹、創造綠色空間。

但社運人士仍不買帳，請願團體之一SOS Paris的卡雅特（Philippe Khayat）說：「他們創造植被，但同時間也毀了很多植被。」

艾菲爾鐵塔是世界最著名的建築物之一，每年訪客多達700萬人。

上一則

菲律賓大選投票前夕發生5起爆炸案 造成8人受傷

下一則

單親母子攔巴士逃離家暴男 英最暖司機直送親戚家

延伸閱讀

重畫選區 候選人和選舉官員無所適從

重畫選區 候選人和選舉官員無所適從
法國「五一示威」爆衝突 巴黎陷火海 馬克宏連任後首場測試

法國「五一示威」爆衝突 巴黎陷火海 馬克宏連任後首場測試
廢票率新高 法國選民「爛蘋果擇一」比起馬克宏更怕雷朋

廢票率新高 法國選民「爛蘋果擇一」比起馬克宏更怕雷朋
文在寅卸任前最後機會 商界盼特赦李在鎔

文在寅卸任前最後機會 商界盼特赦李在鎔

熱門新聞

衛星影像顯示六日的亞速鋼鐵廠。美聯社

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

2022-05-07 08:59
梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

2022-05-02 17:11
老馬可仕（後排右）1981年以舞弊方式贏得總統大選，6月30日就職後拍攝官方全家福。後排左為馬可仕，前排左二為伊美黛，前排左一與右一是老馬可仕的女兒，前排右二是領養的女兒。（美聯社）

家族掠奪人民財富百億美元 馬可仕如何做到勝利在望

2022-05-07 12:33
俄國總統普亭（中）、國防部長蕭依古（左）和參謀總長吉拉西莫夫（右）面臨民眾對俄烏戰爭的反彈。（美聯社）

罕見公開異議 25名俄軍控告長官 非法下令作戰

2022-05-06 11:35
前巴西總統魯拉。（歐新社）

巴西前總統魯拉登上時代封面 稱澤倫斯基「自以為是」

2022-05-04 20:50
俄羅斯黑海艦隊的馬卡洛夫海軍上將號（Admiral Makarov）飛彈巡防艦。路透

俄軍一艦艇傳在黑海西部遭烏克蘭巡弋飛彈擊中

2022-05-06 15:50

超人氣

更多 >
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了

李靚蕾隔3個月再發聲 親收手寫卡片哭了
巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡
蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩
中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名