單親母子攔巴士逃離家暴男 英最暖司機直送親戚家

一名年輕的公車司機卡斯韋爾（右）在面臨女子遭逢危機時，直接開車將女子送到親戚家，圖為卡斯韋爾事後獲得公司表揚。（取材自臉書／＠Swindon's Bus Company）

英國 西南部威爾特郡城鎮史雲頓（Swindon）最近出現一則溫暖事蹟。年僅18歲的新手巴士車長卡斯韋爾（Kyle Caswell）日前值勤末班車，發現有名媽媽帶着三名小孩跑來攔截巴士，原來她正在逃離曾對她施暴的前男友。卡斯韋爾讓女子與孩子上車後，隨即開車離去，還致電上司要求偏離路線，把四人直接送到女子親戚家中。

不過，卡斯韋爾受訪時非常謙虛表示：「我只是做了自己份內之事，確保乘客安全是我的工作。」而卡斯韋爾事後也獲得公司表揚。

香港 01報導，網友紛紛稱讚卡斯韋爾這樣的暖心事蹟，「真是了不起的年輕人」、「你是超級英雄」，網友認為他當晚成功救下四個人，也有人留言，「祝那位媽媽遠離施暴者」。

據報導，事發當下，卡斯韋爾正開著末班車回總站準備停車換班，有名女子帶着三名孩子追車攔截。追車女子說，她正在逃離自己的前男友，並說前男友「非常暴力」，正在附近找她。卡斯韋爾猜到女子被前男友虐待，便離開駕駛座與女子聊了一下，卡斯韋爾覺得讓她們下車會不安全，馬上聯絡主管，請求讓他帶該名媽媽和孩子到安全地方，偏離路線去史雲頓另一處，直接送女子到她的親戚家中，主管聽完一口答應。

事後，卡斯韋爾受訪時說，會對任何乘客做一樣的事，「我真的很高興幫到她」。而網友不停透過社交媒體向他道謝，他說覺得有趣。

報導指出，巴士公司也回應，對卡斯韋爾的表現感到自豪，他年紀輕輕已顯得相當成熟和謙遜。

該區議員Robert Buckland稱讚卡斯韋爾讓史雲頓變得更美好、更安全。威爾特郡警對他的英勇行為表示讚賞，又希望家暴 受害人盡快與警方聯絡。