我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

店家苦撐首度喊漲 日本蕎麥麵淪俄烏戰爭犧牲品

綜合報導
日本國民美食蕎麥麵意外淪為俄烏戰爭的犧牲品。(取材自Instagram)
日本國民美食蕎麥麵意外淪為俄烏戰爭的犧牲品。(取材自Instagram)

受成本增加及俄羅斯入侵烏克蘭影響，日本國民美食蕎麥麵意外淪為犧牲品，店家很快就要撐不住，石原（Ryu Ishihara）的平價蕎麥麵近10年來首度喊漲。

路透報導，日本人會在除夕夜吃蕎麥麵以求好運，可見其代表性，而原料蕎麥大半來自全球最大的蕎麥生產國俄羅斯。

俄羅斯蕎麥仍可進口，但不穩定性和運輸中斷導致採購作業受阻延遲，使得石原等蕎麥麵店家處境雪上加霜，他們早已為全球商品價格飆升加上日圓暴跌導致物價攀升所苦。醬油、麵粉、天婦羅配菜甚至是用來熬高湯的魚，成本全都增加。

石原說：「供應商盡了一切所能，但這次情況糟到沒辦法避免漲價。我有些東西必須漲10%到15%。」他說：「現在因為這場戰爭，進口蕎麥成本也提高了。」

根據日本蕎麥麵協會統計，儘管蕎麥麵具有代表性，但日本在2020年僅生產全國所需蕎麥的42%。根據農林水產省說法，缺口是靠進口填補，俄羅斯2018年起成了第三大來源國。在2021年，俄羅斯取代中國升至第二名，接著直到今年2月都是第一名。

然而俄羅斯入侵烏克蘭，導致商品價格進一步增加，且日圓同時貶至20年低點。此外，針對俄羅斯銀行體系的制裁和打擊措施，導致俄國在國際金融系統外窒礙難行，也使得一些帳目結算變得更加困難，結果讓蕎麥麵進口商和製粉業者很頭疼。

石原的忠實顧客表示漲價沒關係，但可能各自都有底線，漲太多恐怕就無法再光顧。

俄羅斯 日本 烏克蘭

上一則

俄戰前完全錯估烏情勢？連曾親俄的政客都不投降

下一則

拜登訪南韓前夕 北韓射潛射飛彈 國務院示警：月底可能核試爆

延伸閱讀

德國加碼援烏自走砲 總理蕭茲：俄烏談和才解制裁

德國加碼援烏自走砲 總理蕭茲：俄烏談和才解制裁
中國沒有公開支持俄國 美國鬆了一口氣

中國沒有公開支持俄國 美國鬆了一口氣
俄天然氣船轉向 不去日本、台灣改駛中國大陸

俄天然氣船轉向 不去日本、台灣改駛中國大陸
美日國安高層會談 日本歡迎拜登造訪 持續合作應對俄國

美日國安高層會談 日本歡迎拜登造訪 持續合作應對俄國

熱門新聞

衛星影像顯示六日的亞速鋼鐵廠。美聯社

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

2022-05-07 08:59
梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

2022-05-02 17:11
老馬可仕（後排右）1981年以舞弊方式贏得總統大選，6月30日就職後拍攝官方全家福。後排左為馬可仕，前排左二為伊美黛，前排左一與右一是老馬可仕的女兒，前排右二是領養的女兒。（美聯社）

家族掠奪人民財富百億美元 馬可仕如何做到勝利在望

2022-05-07 12:33
前巴西總統魯拉。（歐新社）

巴西前總統魯拉登上時代封面 稱澤倫斯基「自以為是」

2022-05-04 20:50
俄國總統普亭（中）、國防部長蕭依古（左）和參謀總長吉拉西莫夫（右）面臨民眾對俄烏戰爭的反彈。（美聯社）

罕見公開異議 25名俄軍控告長官 非法下令作戰

2022-05-06 11:35
俄羅斯黑海艦隊的馬卡洛夫海軍上將號（Admiral Makarov）飛彈巡防艦。路透

俄軍一艦艇傳在黑海西部遭烏克蘭巡弋飛彈擊中

2022-05-06 15:50

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男