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暖化？迷路？ 北極熊現蹤加拿大小鎮 民眾嚇壞了

綜合報導
加拿大魁北克地區發現一隻北極熊出現在小鎮上，民眾被這非常罕見的情況嚇壞了。(Getty Images)
加拿大魁北克地區發現一隻北極熊出現在小鎮上，民眾被這非常罕見的情況嚇壞了。(Getty Images)

加拿大魁北克（Quebec）地區日前發現一隻北極熊出現在小鎮上，民眾被這非常罕見的情況嚇壞了，警方挨家挨戶警告居民別外出。

目擊者表示，這隻北極熊當天上午在聖勞倫斯河（Saint Lawrence River）南岸加斯佩西半島（Gaspesie）瑪德琳中心（Madeleine-Centre）被發現。

直至當天下午，官員仍在找尋這隻北極熊的蹤跡。

小鎮居民邦尼維爾（Sophie Bonneville）表示：「狗在狂吠；我也聽見伴侶大叫說，有隻熊。」邦尼維爾居住在這個位於蒙特婁東方800公里、人口2000人的小鎮。

魁北克省警方在推特（Twitter）貼文警告居民說有人看見熊，並敦促居民待在室內不要外出。

中央社引述法新社報導，邦尼維爾說，鎮上從未有人看過北極熊出現在這麼遠的南方，甚至野生動物官員也不曾見過：「大家還以為是玩笑話。」

她表示：「一隻北極熊怎麼會越過浮冰、游泳到這裡？甚至北岸居民也未曾見過這種事。」

邦尼維爾表示，因為氣候變遷，任何事都可能發生。她在這隻熊遊走進入林區前，搶拍到幾張照片。

她沉思：「令人擔心的是：為何這隻熊會出現在這裡？是全球暖化的關係嗎？還是單純迷路了。」

北極熊為地球上最巨大的陸生肉食性動物，在加拿大被列為「易危」（vulnerable）物種。

一項在「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊發表的2020年研究指出，全球暖化導致北極冰層逐漸融化，北極熊有可能因此滅絕。

圖為北極熊留下的腳印。加拿大魁北克地區發現一隻北極熊出現在小鎮上，民眾被這非常罕...
圖為北極熊留下的腳印。加拿大魁北克地區發現一隻北極熊出現在小鎮上，民眾被這非常罕見的情況嚇壞了。(Getty Images)

氣候變遷 加拿大 暖化

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