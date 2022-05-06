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神祕麥田圈 「嗑藥」袋鼠踩的？ 澳洲塔斯馬尼亞特殊景象

聯合新聞網
有生物學家發現神祕的麥田圈其實是袋鼠做出來的，還是「吸毒」的袋鼠。 （影片截圖）
有生物學家發現神祕的麥田圈其實是袋鼠做出來的，還是「吸毒」的袋鼠。 （影片截圖）

「麥田圈(Crop circles)」至今都是許多探索世界上超自然議題的人們所研究的話題，但麥田圈的出現竟然跟袋鼠有關？一名動物節目主持人表示，很多人會覺得麥田圈是人類造假的，但在塔斯馬尼亞可以見到袋鼠「吸毒嗨過頭」後做出麥田圈的模樣。

綜合媒體報導，一名澳洲動物節目主持人修伊森(Sid Hewison)在他的Tiktok帳號「sids.ventures」上傳了許多生態影片，他在影片中表示，超自然愛好者相當喜歡研究的「麥田圈」，有許多人研究出來發現其實是人類造假出來的，但實際上這東西的出現可能與「吸毒的袋鼠」有關。在塔斯馬尼亞島(Tasmania)上，袋鼠就會製造麥田圈，還會「吸毒吸到睡著」。

修伊森指出，他過去並不相信麥田圈會是動物所製作這件事情，直到他自己親親眼看見才發現是真的，之前他在塔斯馬尼亞島上做研究時，看到當地袋鼠竟然會吸毒，成群結隊闖進罌粟田裡大口吸毒，直到吸好吸滿之後藥性發作，袋鼠就會「嗨」到不斷繞圈圈，而這些吸毒袋鼠不斷繞圈踏出來的路徑就變成了麥田圈。

其實這並不是第一次在澳洲觀察到袋鼠會吸毒，當地政府早在2009年就發現小型沙袋鼠會單獨或成群進入罌粟田，然後吸毒吸到嗨，不斷在田裡繞圈圈，把罌粟都踩壞。當地居民指出，不僅是袋鼠愛吃罌粟，他們過去也曾看過鹿和羊吃掉罌粟，嗨翻到狂繞圈圈，也會形成麥田圈。

罌粟花可以拿來提煉成毒品，世界上合法種植罌粟花的地方不多，塔斯馬尼亞島就是其中之一，該島上所栽種的罌粟花是澳洲罌粟的主要出口地，也曾經占了全球合法罌粟來源的八成，塔斯馬尼亞島上特殊的土壤與氣溫都很適合罌粟花生長，而這些合法種植的罌粟花都被拿來做成藥品。

@sids.ventures #cropcircles #tasmania #wallabies #australia #sidsventures ♬ The Journey - Sol Rising

澳洲 毒品

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