我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

世說新聞╱華人簽生死狀援烏 奔襲萬里送軍火

天天被逼？男模1夫9妻不快樂 拋開極樂輪班表

聯合新聞網
巴西男模烏索擁有9名老婆，他更為此制定「極樂輪班表」，希望能平等的散播愛給每個人。(取材自Instagram)
巴西男模烏索擁有9名老婆，他更為此制定「極樂輪班表」，希望能平等的散播愛給每個人。(取材自Instagram)

巴西男模烏索（Arthur O Urso）崇尚「自由戀愛」，更反對「一夫一妻制」，他娶了第一任老婆卡莎琪（Luana Kazaki）後，於去年一口氣再娶了8名妻子，成為擁有9名嬌妻的幸福男子。烏索時常收到他人羨慕的眼光，他更為妻子們制定「極樂輪班表」，藉此平等地散播愛給每個人，然而婚後一年過去，烏索自曝婚姻慘況，直言自己感受不到快樂。

根據每日郵報報導，烏索去年在巴西聖保羅和8位女性結婚，一度成為媒體焦點，當地的法律並不允許一夫多妻制，但8名女子甘願為愛走向紅毯，儘管不被法律承認，仍願意與烏索組成美滿的「大家庭」。為了回報妻子們，並給予每個人平等的愛，烏索安排了「極樂輪班表」，每天按表操課，以確保能寵幸到每位愛人。

巴西男模烏索擁有9名老婆，但婚後一年他坦承不快樂。(取材自Instagram)
巴西男模烏索擁有9名老婆，但婚後一年他坦承不快樂。(取材自Instagram)

烏索制定「極樂輪班表」的本意是為了增添性生活的風趣，然而日復一日，他漸漸開始感到疲乏，「當我與一名妻子親熱時，我還要顧慮其他老婆」，烏索坦言自己彷彿失去初心，床榻上的「變成了一種必須要去做的事，讓他每天被「輪班表」逼著行動，漸漸感受不到快樂。

為此，烏索改變了與老婆們的互動方式，拋開「極樂輪班表」的制度，改採「想要再行動」的模式，藉此加深夫妻間的「自然互動」，讓感情成為生活的主導。烏索也表示，比起每個人分配到的「親熱頻率」，老婆們似乎更關心禮物的價值，若有人拿到比較貴重的禮物，其他的妻子就會心生嫉妒，所以他正在學習如何拿捏分寸。

烏索認為，「多妻」的相處模式就是要人人平等，不能為其中一人做的更多。然而，其中一名妻子因無法接受多角關係而向他提出離婚，但烏索仍堅持自己的夢想，「我的願望是擁有10個妻子，也想跟每個妻子生一個孩子」，並計畫未來再迎娶兩名嬌妻，湊齊「夢想的大家庭」。

巴西

上一則

日渣男「腳踏50條船」騙財騙色不起訴？網友怒了

下一則

1夫3妻… 不想偷吃 肯亞男娶3姊妹 行房排班

延伸閱讀

在同一家公司待了84年 巴西100歲人瑞打破金氏紀錄

在同一家公司待了84年 巴西100歲人瑞打破金氏紀錄
巴西原始森林 2021年消失150萬公頃 居全球之首

巴西原始森林 2021年消失150萬公頃 居全球之首
疫情以來首次嘉年華登場 巴西象徵重返正常

疫情以來首次嘉年華登場 巴西象徵重返正常
烏東衝突升溫 美與盟邦會商對俄制裁、軍援烏克蘭

烏東衝突升溫 美與盟邦會商對俄制裁、軍援烏克蘭

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。美聯社

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

2022-04-29 21:33
俄羅斯外交部長拉夫洛夫說，北約利用烏克蘭打代理戰爭，恐將引起世界大戰。(路透)

俄控北約打代理戰 恐釀三戰 烏反譏「快輸了才放話」

2022-04-26 20:47
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

2022-04-29 19:10
烏克蘭的空戰英雄塔拉巴爾卡。(取自推特)

擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡

2022-04-29 22:51
梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

2022-05-02 17:11
泰晤士報29日披露，被譽為「基輔之鬼」（右）的烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校（左）3月13日駕著MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡，生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。照片翻攝：Twitter / nypost

影／擊落40多架俄機 「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

2022-04-30 08:59

超人氣

更多 >
林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷

林青霞躲疫情不出門忙打麻將 自曝5歲孫女也著迷
台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次

台入境檢疫縮短為7+7 只要落地、期滿篩2次
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
「地表最帥和尚」出獄後近照曝光 破萬人搶看新影片

「地表最帥和尚」出獄後近照曝光 破萬人搶看新影片
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬