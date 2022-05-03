烏84歲爺爺開車千里避難 哄睡小孫女照片 感動百萬人

老爺爺抱著6個月大孫女的慈祥模樣感動無數網友。（取材自臉書）

俄烏戰爭開打已逾2個月，無數烏克蘭 人被迫逃離家園，在無情戰火下，也傳出許多暖心故事。一名84歲的老爺爺瓦倫丁（Valentyn Mykolayovych）開車穿越1千公里避難，而他抱著熟睡中的6個月大孫女的慈祥影片近日在網上曝光，讓百萬網友淚目。

綜合媒體報導，這名84歲的烏克蘭爺爺與家人住在扎波羅熱地區（Zaporizhzhia region），他們一家六口老的老、小的小，戰爭爆發後，他們躲在自家地窖整整一個月，直到食物跟水都沒有了，才決定開車離開家鄉。

瓦倫丁是三個大人中唯一會開車的人，於是他開著一台老爺車，載著兒子、兒媳、三名小孫子以及寵物狗，一家人到1000公里外的伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）避難。他表示，自己第一次開這麼長遠的路，幾天下來，很消耗精神體力，但為了保護家人，他必須這麼做，並且一定要做到。

瓦倫丁載著家人抵達終點後，便尋求國際組織幫助，而他即便累，還不忘哄睡6個月大的小孫女依莎貝拉，他輕輕搖晃的慈祥模樣，感動160萬名網友。