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「不做些什麼，所有人都會死」烏藝術家畫筆當武器「戰鬥」

綜合報導
65歲的烏克蘭藝術家考夫曼。（Getty Images）
65歲的烏克蘭藝術家考夫曼。（Getty Images）

65歲的烏克蘭藝術家考夫曼（Vlodko Kaufman）希望有朝一日能夠停止在水電帳單及火車票上塗鴉，描繪遭俄軍殺害的烏克蘭士兵頭像。

他說：「我每天都在記錄前線戰事，有多少人死亡、失蹤或被俘。」他會拿起手邊任何一張紙片，把每則有關噩耗的報導，轉換成士兵頭像的速寫。

在考夫曼位於烏克蘭西部的藝廊，他在桌上攤開同一名頭戴鋼盔的士兵頭像速寫，多達數百份，最近的作品有些畫在家具組裝說明書上、護照影本上，或是機票存根上。

他表示：「這部作品是一首安魂曲，只要戰爭持續，就不會停止演奏。唯有在衝突結束之時，我才會停止作畫，所以沒有人知道要持續多久。」

在考夫曼位於烏克蘭西部的藝廊，他在桌上攤開同一名頭戴鋼盔的士兵頭像速寫，多達數百...
在考夫曼位於烏克蘭西部的藝廊，他在桌上攤開同一名頭戴鋼盔的士兵頭像速寫，多達數百份，最近的作品有些畫在家具組裝說明書上、護照影本上，或是機票存根上。（Getty Images）

考夫曼於2014年開始這項計畫，當時烏克蘭和烏東受俄羅斯支持的分離主義分子首次爆發衝突。

但他表示，自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，他作畫的頻率持續上升。

在相對較沒受到戰爭衝擊的烏克蘭西部城市利維夫，有許多和考夫曼一樣的藝術家憑藉自身才華，記錄下戰爭的恐怖，以呼籲全世界關注，或單純對受戰爭影響的民眾表達支持。

距離考夫曼的藝廊不遠，爬上蜿蜒的木樓梯，就來到49歲藝術家沙夫欽柯（Serhiy Savchenko）沾滿顏料的工作室，他身旁是一幅最近創作的作品。這幅作品叫做「綠」（Green），即軍裝的顏色，已經成為日常色調。還有數十幅小型抽象畫，主角是報名參加作戰部隊的平民。

沙夫欽柯說，他必須作畫才能夠「呼吸」，但這些日子，藝術的重要性已經被擺到後面，畫作訂單和舉辦展覽都必須等一等。他說：「我們處於西方利益的頂點，我們必須利用這點取得更多協助。」

這位已負盛名的藝術家把他位於波蘭的藝廊變成運送物資的物流中心。他每天許多時間都在講電話，新的日常工作有時候是把醫療物資和巧克力塞進軍靴裡。

「我嘗試把所有藝術知識、人脈、時間，甚至我的健康都投入到這個情境中。」沙夫欽柯說，如果不做些什麼，「所有人都會死」。想到已經喪生的數千生命，他的眼角濕潤。

28歲的史柯貝在繁忙的利維夫藝術中心，他舉著一張海報，上面是他以戰爭為靈感創作的...
28歲的史柯貝在繁忙的利維夫藝術中心，他舉著一張海報，上面是他以戰爭為靈感創作的塔羅牌圖案，希望將烏克蘭的苦難傳達到海外。（Getty Images）

在城市的另一端，28歲的史柯貝（Mikhailo Skop）也希望某天醒來，烏克蘭能迎來勝利。

在繁忙的利維夫藝術中心，他舉著一張海報，上面是他以戰爭為靈感創作的塔羅牌圖案，希望將烏克蘭的苦難傳達到海外。

在「太陽」這個作品上，他描繪在向日葵花海中，有一名孩子騎在馬背上，揮舞著一面烏克蘭國旗，腳下則是骷髏，其中一個上頭有象徵入侵俄軍的大寫Z字母。他說：「我們每一個人都以不同的方式在戰鬥，我是以圖像。」

他的塔羅牌圖案被印製成海報與T恤，在歐洲與美國販售，所有收入都用於協助烏克蘭孩童克服戰爭創傷。

烏克蘭 俄羅斯 字母

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