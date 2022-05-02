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3級監督治拖延症… 東京趕稿咖啡廳 沒寫完不准走

綜合報導
日本東京有一家「專治拖延症咖啡廳」規定，店裡顧客沒寫完作品不准走。(路透)
日本東京有一家「專治拖延症咖啡廳」規定，店裡顧客沒寫完作品不准走。(路透)

日本東京有一家「專治拖延症咖啡廳」最適合正在趕稿的作家，因為這裡有一條規定：沒寫完就不准走。

中央社報導，位於東京西區高圓寺的「原稿執筆CAFE」窗明几淨，有10個位置保留給正在趕稿的人，無論是作家、編輯還是漫畫家，或是有任何截稿期限要趕的文字工作者。自助式的咖啡和茶無限供應，配備高速Wi-Fi，每個座位還有擴充座。

咖啡館為顧客準備的滑鼠和充電器。(路透)
咖啡館為顧客準備的滑鼠和充電器。(路透)

來訪顧客要寫下名字，以及計畫達成的寫作目標與截止時間。（圖取自原稿執筆CAFE網...
來訪顧客要寫下名字，以及計畫達成的寫作目標與截止時間。（圖取自原稿執筆CAFE網頁）

來訪顧客要寫下名字，以及計劃達成的寫作目標與截止時間。他們可以要求督促服務，「輕度」是店家來單純詢問是否達標，「普通」則是每小時檢查進度。

至於「嚴格」的待遇，則可以感受到店員時常站在身後帶來的無聲壓力。

52歲的店長川井拓也本身是作家。他表示，希望嚴格的規定能夠幫助大家集中注意力。

性格愉快的川井拿著一塊板子，上面是完成任務後離開的顧客名字。他說：「我們的咖啡廳在社群媒體引發討論，有些人說規定太嚴格了，或是感覺有人在背後監視。」

東京西區高圓寺的「原稿執筆CAFE」服務正在趕稿的人，自助式的咖啡和茶無限供應，...
東京西區高圓寺的「原稿執筆CAFE」服務正在趕稿的人，自助式的咖啡和茶無限供應，配備高速Wi-Fi，每個座位還有擴充座。 (路透)

「事實上，我在這裡不是要監督他們，而是要支持他們…結果是，原以為要花上一整天的工作，實際上3小時就能完成，原以為要花3小時，結果1小時就完成了。」

咖啡廳收費頭30分鐘130日圓（約1美元），接下來每小時300日圓(約2.31美元)。儘管有少數人會拖到咖啡廳打烊時間，但大多數人最終都能完成工作。

37歲的佐佐木是一名部落格作家。她表示，到這裡工作能夠躲避討厭的社群媒體和電話。「能夠專注於寫作的感覺很好。」她達成了在3小時內完成3篇部落格文章的目標。

這家咖啡廳原本是直播用攝影棚，生意受到疫情嚴重衝擊，店長川井現在希望靠著口耳相傳，新的營業模式能被分享出去。

他說：「我不知道會誕生哪些作品，但我很自傲於能提供支持，讓在這裡寫出的作品發行至全世界。」

咖啡 社群媒體 疫情

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