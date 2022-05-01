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烏克蘭奶奶逃難不忘帶上公雞 暖曝原因：是我的摯友

編譯中心／綜合報導
有網友為阿嬤和Tosha畫了插圖。（取材自推特）
有網友為阿嬤和Tosha畫了插圖。（取材自推特）

俄羅斯入侵烏克蘭以來，數百萬人逃離家園，許多人帶著孩子、年邁父母親奔往鄰國。一名烏克蘭網友在推特上分享，和自己一同逃出馬里烏波爾的祖母不忘帶上「夥伴」公雞，不管路途再艱辛也不曾想過要拋下牠。祖母說，「我和牠一起經歷飢荒和轟炸，是曾經共患難的同伴，怎能輕易將牠拋下？」暖心的原因感動了許多網友，甚至被烏克蘭外交部分享，鼓舞處在戰亂中的人們。

這名網友在文中無奈笑說，「祖母帶著公雞從馬里烏波逃出來！公雞『Tosha』每天凌晨3時大喊大叫把我們都吵醒，天啊我的生活像是個悲喜劇！」照片可以看到，這隻公雞有一身蓬鬆的黑毛，遮住雙眼，造型奇特。網友詢問祖母，為何堅持帶上Tosha逃離時，祖母表示她們是一起度過飢荒、轟炸的摯友，「怎麼能將朋友留在戰爭中呢？」

一名烏克蘭網友社群媒體上分享，和自己一同逃出馬里烏波爾的阿嬤在離開戰區時不忘帶上...
一名烏克蘭網友社群媒體上分享，和自己一同逃出馬里烏波爾的阿嬤在離開戰區時不忘帶上自己的公雞。（取材自推特）

許多網友及也流離失所的烏克蘭人都深受感動，甚至友人為祖母和Tosha畫了插圖。

無獨有偶，86歲的烏克蘭老婆婆Violetta也在戰爭爆發後，與家人及13歲的拉布拉多犬Tasha逃離家園。但到達羅馬尼亞時，老婆婆身體狀況出現問題，兒子和兒媳無法分心照顧Tasha，只能忍痛將愛犬托付給當地一個好心家庭照顧。

老婆婆開心抱著13歲的拉布拉多犬「Tasha」。（取材自推特）
老婆婆開心抱著13歲的拉布拉多犬「Tasha」。（取材自推特）

老婆婆沿途一直非常掛念身在異地的Tasha，在抵達德國柏林機場、遇到慈善團體的工作人員時，老婆婆忍不住邊哭邊說：「Tasha是我最好的朋友......。」工作人員見到老婆婆如此傷心，便決定幫助她們重聚。經過繁瑣的程序後，Tasha終於重新回到老婆婆身邊，真摯故事感動無數網友。

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