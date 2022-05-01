烏克蘭奶奶逃難不忘帶上公雞 暖曝原因：是我的摯友
俄羅斯入侵烏克蘭以來，數百萬人逃離家園，許多人帶著孩子、年邁父母親奔往鄰國。一名烏克蘭網友在推特上分享，和自己一同逃出馬里烏波爾的祖母不忘帶上「夥伴」公雞，不管路途再艱辛也不曾想過要拋下牠。祖母說，「我和牠一起經歷飢荒和轟炸，是曾經共患難的同伴，怎能輕易將牠拋下？」暖心的原因感動了許多網友，甚至被烏克蘭外交部分享，鼓舞處在戰亂中的人們。
這名網友在文中無奈笑說，「祖母帶著公雞從馬里烏波逃出來！公雞『Tosha』每天凌晨3時大喊大叫把我們都吵醒，天啊我的生活像是個悲喜劇！」照片可以看到，這隻公雞有一身蓬鬆的黑毛，遮住雙眼，造型奇特。網友詢問祖母，為何堅持帶上Tosha逃離時，祖母表示她們是一起度過飢荒、轟炸的摯友，「怎麼能將朋友留在戰爭中呢？」
許多網友及也流離失所的烏克蘭人都深受感動，甚至友人為祖母和Tosha畫了插圖。
無獨有偶，86歲的烏克蘭老婆婆Violetta也在戰爭爆發後，與家人及13歲的拉布拉多犬Tasha逃離家園。但到達羅馬尼亞時，老婆婆身體狀況出現問題，兒子和兒媳無法分心照顧Tasha，只能忍痛將愛犬托付給當地一個好心家庭照顧。
老婆婆沿途一直非常掛念身在異地的Tasha，在抵達德國柏林機場、遇到慈善團體的工作人員時，老婆婆忍不住邊哭邊說：「Tasha是我最好的朋友......。」工作人員見到老婆婆如此傷心，便決定幫助她們重聚。經過繁瑣的程序後，Tasha終於重新回到老婆婆身邊，真摯故事感動無數網友。
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