新研究：英國病患死前505天檢測全陽性 創最長染疫紀錄

英國一名病患在生前505天期間，每次篩檢新冠病毒均為陽性。（Getty Images）

英國學者相信已記錄到目前已知最長的染疫紀錄，有一名病患在生前505天期間，每次篩檢 新冠病毒均為陽性。

中央社綜合電訊報導，倫敦國王學院「蓋伊和聖托馬斯NHS信託基金會」（Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust）團隊表示，先前有紀錄的最長持續染疫時間為335天。這是持續染疫而非反覆染疫紀錄。

研究共同作者之一、病毒學家顧問奈比亞（Gaia Nebbia）表示，這名未具名的病患於2020年中確診，出現呼吸道的症狀，隨後好轉。但直到在醫院過世之前，他接受了45次篩檢，結果均為陽性。

奈比亞指出，免疫系統較弱的病患會持續感染SARS-CoV-2病毒，也就是新冠病毒。

奈比亞和她的團隊研究，倫敦九名新冠確診病患體內的病毒隨時間會發生何種改變，結果發現新型變種病毒 或許會出現在免疫功能低下的病患體內。

她指出，透過定期採集檢體與對病毒的基因檢測 發現，九名病患中有五人發展出至少一種高關注變異株（Variants of Concern,VOC）會有的突變。

這九名免疫低下病患至少有八周篩檢結果均為陽性，平均染疫時長為73天，其中兩人的持續染疫時間超過一年。

學者指出，這些患者下次篩檢時如果依舊為陽性，將打破505天染疫紀錄。

奈比亞表示，這種情況顯示有迫切必要尋求新的治療用藥，以協助免疫低下患者痊癒。