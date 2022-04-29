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美國屋主「遺願清單」自設公共電話亭 意外救了迷路男孩

綜合報導
美國一名男童走失後用公共電話亭報警，令這個電話亭引起關注。（取材自YouTube/FOX 9截圖）
美國一名男童走失後用公共電話亭報警，令這個電話亭引起關注。（取材自YouTube/FOX 9截圖）

美國明尼蘇達州安多弗市（Andover）警方表示，日前有個小男孩用當地其中一部僅餘電話亭報案，表示自己走失了，警員到場發現這個電話亭不是設於街角，而是在一戶民居的草坪上。小男孩最終平安回家與祖父團聚。警方都感到好奇，認為新世代應該不熟電話亭，幸好它發揮功用，救了小童一命。

香港01報導，其實這個電話亭說是公共卻又全非公共，因為是居民戴維斯（Brian Davis）出資設置的，事發後他家因而暴紅，收到許多州內居民訊息，更專程到來打卡。戴維斯表示，安裝公共電話亭是遺願清單項目，去年秋天一時興起購買，放了在車庫幾個月才認真裝起來。他笑言，大家現在都用手機互傳短訊，想藉此提醒大家以前人類是這樣聯絡和生活的。

事發當日，他有見到小男孩在屋外，現在回想以獨自外出來說，男孩似乎年紀太小了。而男孩走近電話亭，沒多久就有三輛警車趕至。戴維斯亦出門了解，原來男孩用電話亭報案。警員笑言，經過時見到以為是道具，沒料到真的可以使用。

戴維斯為設置公共電話花了800美元，另外要每月支付20美元固網電話費，裝公共電話亭無利可圖，反而要付不少金錢。他對於小男孩懂得用這個電話及知道如何報警，更為吃驚，還好致電911求救是免費的，事件證明公共電話亭仍有用處，或許市內應該設置更多，而不是將它們淘汰。

對此，網友大為感觸，許多父母分享帶孩子看公共電話亭的照片，認為大家總是覺得電話亭已過事，「電話亭可以救人一命，讓它們回歸吧」。又有網友說，那名小男孩一定是太害怕，才不敢拍門求救，還好懂打電話。部分網友表示，對於有家庭問題的小孩，公共電話可能是求救窗口，建議在公廁附近設置，另外不是每個家庭都有經濟能力為小孩買手機，故電話亭仍有其意義。

戴維斯一時興起設置電話亭，希望藉此讓大家記起用手機傳訊息前，人們是怎樣聯絡的。（...
戴維斯一時興起設置電話亭，希望藉此讓大家記起用手機傳訊息前，人們是怎樣聯絡的。（取材自YouTube/FOX 9 截圖）

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