追求勝利、訓練嚴如體罰 日本為什麼廢除小學生柔道全國賽？

廢除全國大賽，是讓小學生柔道從這種壓力中解放，在成長過程裡可以健康、安全地享受柔道的練習。(取材自全柔連)

日本 柔道界在今年提出一波新改革，取消「小學生柔道全國大賽」，主因是考量學童和教練為了贏得比賽追求「勝利至上主義」，已經嚴重影響孩子的身心發展，不只是精神壓力過大，還屢屢發生過度訓練或導致受傷的崩壞問題。過去負責大賽的全日本柔道連盟（下稱：全柔連）認為，取消這種全國性比賽，才能讓小學生有正確健康的柔道學習體驗。

取消大賽的決定引發社會和運動界的議論，備受檢討的不只是「勝利至上主義」，全柔連的考量實際上和近年來爭議不斷的柔道死亡事故有關，2019年時即因為多起小學生不當訓練受傷致死的新聞，而強制規定每日練習時間不得超過2小時。如今將全國大賽取消，目的是為了減輕學童為了比賽而發生過度訓練、進而發生危險的機會。

取消大賽的決定引發社會和運動界的議論，備受檢討的不只是「勝利至上主義」，全柔連的考量實際上和近年來爭議不斷的柔道死亡事故有關：2019年時即因為多起小學生不當訓練受傷致死的新聞，而強制規定每日練習時間不得超過2小時；如今將全國大賽取消，目的是為了減輕學童為了比賽而發生過度訓練、進而發生危險的機會。

全柔連認為，因為熱衷於全國大賽的取勝，確實有傳出小學生過度練習、或被教練幾近霸凌和體罰的不當訓練，造成孩童的身心壓力過大之外，受傷乃至於致死的事件頻傳。(取材自全柔連)

過度練習 嚴苛近乎體罰

全日本柔道連盟（全柔連）在2022年3月18日發表聲明，考量小學生過度追求的勝利至上主義，因而決議廢除每年夏天舉辦的小學生全國柔道比賽。消息一出引起各界熱議，是否有必要廢除？會不會讓努力學習柔道的孩童沒有表現舞台？各方說法不一，但對於「勝利至上」想法的反思檢討，已是這個廢賽風波最關切的核心問題。

全柔連認為，因為熱衷於全國大賽的取勝，確實有傳出小學生過度練習、或被教練幾近霸凌和體罰的不當訓練，造成孩童的身心壓力過大之外，受傷乃至於致死的事件頻傳，其實一直是全柔連最頭痛的問題。

所以廢除全國大賽，是讓小學生柔道從這種壓力中解放，在成長過程裡可以健康、安全地享受柔道的練習。全柔連現任會長、奧運 柔道金牌選手山下泰裕，是接手全柔連工作後致力於柔道改革的重要人物之一，山下認為小學生全國大賽的癥結點，是單淘汰制之下只會有少數勝利者，但對於絕大多數孩子來說失去了結交朋友、學習新技、鼓勵繼續切磋打磨的機會，「敗北」造成的負面壓力，往往讓小學生最後可能會放棄柔道。

廢除全國大賽，是讓小學生柔道從這種壓力中解放，在成長過程裡可以健康、安全地享受柔道的練習。(取材自全柔連)

學習柔道 孩子興趣降低

山下泰裕的擔憂之一，是學童對柔道的興趣明顯降低——確實從全柔連登錄的柔道人口統計來看，2006年全國20萬人到2022年掉到12萬人，之中下降幅度最多的就是中小學生。背後的原因，除了社團活動種類的多元化之外，其實和柔道訓練頻傳的傷亡、性騷擾事件有關。根據民間互助團體「全國柔道事故被害者協會」的統計，從1980年代到2010年代的30年間，日本就有118名兒童因柔道練習事故致死，另外更有多達約300人重傷昏迷或是腦震盪。

雖然全柔連有試圖改善這些問題，但往往被批評過於被動、反應太慢。2012年倫敦奧運時因為日本的柔道成績不如預期，各界也將問題檢討指向了柔道界訓練的弊病，包括對選手的精神霸凌、言語汙辱、過度體罰等，但當時的全柔連不僅被批評欠缺改革的危機感，對於成績不佳的選手，也只拋下一句「意志力太薄弱」了事，種種負面形象的新聞，逐漸削弱了民眾對於柔道運動的期望和興趣。

嘉納（左一）在1882年建立「講道館」——也就是現存至今仍在運作的柔道總本山，從嘉納在世時就是推廣柔道的根據地。 (取材自講道館)

巨大壓力 學生練習致死

實際上2019年發生兩起小學生練習過程致死事件時，就有輿論認為，全國小學生柔道大賽有明顯過熱的現象，全柔連自己當年就明白表示，勸導避免造成學童過度的身心負擔，特別是有些學校社團或柔道團體可能因為「勝利至上主義」，過度要求比賽成績、以取勝為導向的訓練，久之形成巨大的壓力，或是出現嚴厲的體罰管教等行為——但最終一直要到2022年才有進展，決定正式廢除小學生全國大賽。

求勝錯了嗎？練習格鬥技，想要打倒對手也不行？外界直覺的想像，可能會認為競賽本就有輸有贏，追求勝利似乎無可厚非，不過就柔道方面的脈絡，如前文所述的確造成小學生「非必要」的身心壓力和傷害。而更有多名柔道選手出面支持，認為死命追求勝利，反而違背柔道精神。

2005年11月普亭再度訪問講道館，山下泰裕致贈「自他共榮」墨寶。(歐新社)

日本柔道的精神標語「精力善用、自他共榮」是出自柔道之父——嘉納治五郎的想法，精力善用意指將力量做最有效的發揮，自他共榮則是追求自身與他人的共同進步。柔道對戰雖有勝負，但奧義不在徹底壓制對方、置人死地，這是嘉納治五郎創造柔道的核心精神。

出生於1860年的嘉納把日本的柔術技巧系統化後，創立了柔道，並將其推廣用於國民體育、強身健體的運動項目。嘉納在1882年建立「講道館」——也就是現存至今仍在運作的柔道總本山，從嘉納在世時就是推廣柔道的根據地；1895年「大日本武德會」成立，集合眾多不同流派與拳種的團體發揚武術，嘉納治五郎亦為其中一員，柔道也很快地進入到學校教育 、警察訓練體系之中。

不過戰後GHQ將武術教育幾乎禁止，大日本武德會在1946年被強制解散。直到1949年全日本柔道連盟成立，隔年重新將柔道編入學校體育教育之中，全國性的比賽也隨著「鄉土對抗」的風潮，從小學、中學、到大學，以學校為主體的各類競技比賽蔚為風潮，加上國際賽事的奪牌成績，柔道成為象徵日本格鬥競技的重要標誌之一。

不過儘管如此，並不表示日本學習柔道的人口蓬勃發展，前奧運代表選手山口香就表示：「拿再多金牌，練柔道的人也不會增加」，山口香認為一味追求成績表現，反而讓學童的興趣挫折，而且並不是人人都要成為職業選手，一直想著要贏、想拿下冠軍，似乎違背柔道初衷。有趣的是，在山口香公開支持廢除小學生大賽的同時，也批評了同樣是柔道愛好者、還多次來日本講道館朝聖的俄國總統普亭：「普亭就是最壞的例子！他只想著用武力壓制對手，這不是柔道精神，必須要嚴正予以否定！」

日本柔道界在今年提出一波新改革，將正式取消「小學生柔道全國大賽」，主因是考量學童和教練為了贏得比賽追求「勝利至上主義」，已經嚴重影響孩子的身心發展。圖為2000年普亭（左）訪問日本講道館時的柔道練習。(路透)

選手培育 不受大賽影響

回歸柔道精神、亟欲改善柔道現況的作法，是否能靠廢除小學生大賽就能緩解問題？柔道運動的向下紮根推廣，會因為大賽的消失而失去「熱度」，還是可以順利吸引更多孩童加入柔道？目前尚無更多研究和定論，還需要時間觀察。而外界懷疑如此一來會不會影響選手的培育，全柔連則毫不擔憂，對照國際上其他柔道強國（法國、巴西...等）的作法，培育選手和是否有小學生全國賽沒有正相關——換句話說就算廢除大賽，也不至於變成選手無從培養。