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國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

踉蹌掉進火車、月台空隙 阿根廷女血壓突降 渾然記不起來

編譯周辰陽
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯附近一處車站3月底發生一名女子血壓突然下降跟頭暈，跌跌撞撞地走向月台邊緣，隨後就掉入還在行駛的火車跟月台之間縫隙，讓其他乘客當場嚇得大驚失色。（路透）
阿根廷首都布宜諾斯艾利斯附近一處車站3月底發生一名女子血壓突然下降跟頭暈，跌跌撞撞地走向月台邊緣，隨後就掉入還在行駛的火車跟月台之間縫隙，讓其他乘客當場嚇得大驚失色。（路透）

阿根廷運輸部門近日釋出一隻戲劇性的監視器影像，可見到一班火車正在進站時，有名身穿白色連身裙的女子跌跌撞撞地走向月台邊緣，隨後就掉入還在行駛的火車跟月台之間空隙，讓其他乘客當場嚇得大驚失色。

路透與泰晤士報報導，這隻影片的拍攝時間是3月29日，地點是阿根廷首都布宜諾斯艾利斯附近的獨立站（Independencia）。當事人坎德菈（Candela）似乎頭暈目眩、失去平衡，踉踉蹌蹌往前走，先跌向正在進站的火車跟栽進車廂跟車廂之間，隨後頭下腳地掉入火車跟與月台間的空隙。

從畫面可見，多位正在等車的乘客一見到眼前景象，紛紛嚇得連退好幾步，同時遮住眼睛或轉移視線，更有一名男子直接轉身將女友抱進懷裡。

當火車停下後，車站職員就趕來查看，從監視器看到事發經過的調度中心也透過無線電確認情況，其他乘客則上前看看能否伸出援手。隨後畫面就可見到眾人合力將坎德菈拉回月台，並安排她先坐在地上，獲派前來處理的救護人員則用輪椅把坎德菈送上救護車，前往附近的醫院進行治療。

據報導，坎德菈不久獲准出院。她告訴記者，自己血壓突然下降跟頭暈，「我試圖警告我前面的那個人，但其他什麼的都記不起來了，甚至連我撞到火車的那一刻也是，「我不曉得我怎麼還活著，我還在試著弄懂來龍去脈」。

血壓

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