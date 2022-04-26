漫威狂粉3個月看「蜘蛛人：無家日」292次 破世界紀錄

「蜘蛛人：無家日」全球大收近19億美元票房。(取材自IMDb)

漫威超級英雄電影「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home）去年上映，全球大收近19億美元票房，成為新冠肺炎爆發以來最賣座電影。不少影迷入場二刷、三刷，甚至看更多次帶動票房節節上升，而美國有名男子更看了292次電影，創下金氏世界紀錄。

綜合媒體報導，來自佛羅里達的Ramiro Alanis，從去年12月16日開始至今年3月15日期間，一共進電影院 欣賞「蜘蛛人：無家日」共292次，創下同一部電影看最多次的世界紀錄。Ramiro Alanis並非第一次挑戰這項紀錄，2019年「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）上映時，他一共看了191次創下紀錄，但在2021年被其他人打破，如今他寫下新紀錄。

Ramiro Alanis在2019年入場欣賞「復仇者4」191次創下金氏世界紀錄，並獲得官方認證。（取材自推特）

Ramiro Alanis表示，每次看電影堅守三大原則：不可玩手機、不可睡著、不可去廁所，否則該次觀映紀錄會被取消，而他因為犯規有11次紀錄沒被計算在內。此外，身為健身 教練的他，因為看戲而減少健身時間，掉了7公斤肌肉，代價實在不少。