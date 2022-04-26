Jeep Compass駕駛「跑牆壁」超公車 耍帥不成反出糗

Jeep Compass的駕駛在現實世界施展跑牆壁絕招。（取材自YouTube）

日本動漫 「爆走兄弟」是許多人的記憶，尤其是裡面帥氣的四驅車加上酷炫的絕招，都讓人印象深刻。其中動漫中作為日本代表隊一員的鷹羽龍，其車款三角箭的招牌絕招「跑牆壁」，至今更是讓人記憶猶深。但如果在現實世界想要施展這一招，最好要有「完蛋了」的心理準備。

來源：Thar_Fortuner_Lover YouTube

最近網路流傳一段影音，開著Jeep Compass的駕駛在狹小山路上遇到遇到了一台公車，道路寬度似乎無法讓兩台車進行會車，Jeep Compass的駕駛沒有耐心等待公車移出空間讓它通過，而是決定挑戰山壁的小斜坡，施展現實版本的「跑牆壁」之術。

結果Jeep Compass確實展現了其強大的四輪傳動能力，但有限的空間及過大的角度，讓Jeep Compass不僅車頂刮到了公共汽車 的側面。在完成會車之後直接側邊著地，駕駛及乘客只能尷尬從車上爬出來，耍帥不成反而出了糗，雖然看起來人員沒有受到傷害；將車翻回來後應該也可以繼續駕駛，但相信下次駕駛應該是不敢再試一次了。