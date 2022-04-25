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日本發明「增味筷」加鹹味 清淡飲食者有福了

編譯周辰陽
示範者用增味筷子喝低納味噌湯後表示，健康版味噌湯嘗起來就跟普通的味噌湯一樣。（路透）
示範者用增味筷子喝低納味噌湯後表示，健康版味噌湯嘗起來就跟普通的味噌湯一樣。（路透）

日本研究人員開發出一款提升鹹味的電腦化筷子，有機會幫上因健康問題而不得不吃清淡食物以減少鈉攝取量的民眾，讓用餐時間可以變得更加愉快。

路透報導，這款「增味筷子」（taste-enhancing chopsticks）由明治大學教授宮下芳明（Homei Miyashita）及飲料製造商麒麟控股（Kirin Holdings）公司共同開發，能利用電刺激波形（Electrical Stimulation Waveform）來強化食物的味道。

從演示影像可見，增味筷子跟綁在使用者腕帶上的迷你電腦相連。麒麟公司職員兵藤利明（Toshiaki Hyodo，音譯）示範用新開發的筷子喝低納味噌湯後表示，健康版味噌湯嘗起來就跟普通的味噌湯一樣。

麒麟控股一位職員正示範使用該公司與明治大學教授宮下芳明共同開發、可以提升食物味道...
麒麟控股一位職員正示範使用該公司與明治大學教授宮下芳明共同開發、可以提升食物味道的「增味筷子」。（路透）

宮下芳明指出，這款餐具利用微弱的電流，將食物裡的納離子經筷子傳遞到產生鹹味的嘴裡，讓進食者的舌頭可以感受到強化的食物味道。宮下芳明跟麒麟公司研究員對遵循低鈉飲食的人進行過臨床實驗，「結果，鹹味提升了1.5倍」。

報導指出，「增味筷子」在日本可能有著特定的意義。因為日本傳統飲食偏鹹，成年人平均每天消耗約10公克的鹽，是世衛組織（WHO）建議量的2倍，而過度攝取納又跟高血壓、中風和其他病症的發病率增加有關。

麒麟公司研究員佐藤愛（Ai Sato，音譯）就說，「為了預防這些疾病，我們必須減少攝取的鹽量。如果我們試著避免以傳統方式少吃鹽，就需要忍受從飲食切割最愛食物的痛苦，或是忍受吃清淡飲食」。宮下芳明及麒麟公司正在完善增味筷子的原型，希望最早在2023年實現商業化。

麒麟控股公司與明治大學教授宮下芳明共同開發、可以提升食物味道的「增味筷子」。（路...
麒麟控股公司與明治大學教授宮下芳明共同開發、可以提升食物味道的「增味筷子」。（路透）

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