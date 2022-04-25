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俄藝術家壁畫宣揚和平 犯法、罰款都不怕

綜合報導
奧夫欽尼科夫在被白油遮蓋的作品上繪上象徵和平的鴿子。（Getty Images）
奧夫欽尼科夫在被白油遮蓋的作品上繪上象徵和平的鴿子。（Getty Images）

俄羅斯一名塗鴉藝術家奧夫欽尼科夫（Vladimir Ovchinnikov）最近發現，自從俄軍侵烏後，他宣揚和平的作品不但變得不受歡迎，還因為這些作品被罰款。其中，他一幅壁畫上，畫著穿烏克蘭國旗顏色衣服的小女孩，頭上懸着3個炸彈，就令他被罰了3.5萬盧布（約428美元）。

據港媒報導，84歲退休工程師奧夫欽尼科夫，這幾十年來都在他位於莫斯科以南的家鄉博羅夫斯克（Borovsk）附近的牆壁揮毫。

俄羅斯入侵烏克蘭後，當局嚴打任何反對這次「特別軍事行動」的言論。有數千名反戰示威者被捕，也有獨立傳媒被關，許多人因批評俄在烏的行動觸犯「假新聞法」被罰款，這其中，被罰款的也包括奧夫欽尼科夫。

據報導，奧夫欽尼科夫最近發現他在棄置商店外牆畫的烏克蘭國旗，被人用白漆遮蓋了。他立即在白漆上畫一隻鴿子，作畫的過程中有人走向他，威脅要報警。他卻只是繼續畫下去，並說「我這年紀，已沒什麼好怕的」。

一個婦人走過奧夫欽尼科夫在家鄉博羅夫斯克製作的一些街頭藝術。（Getty Ima...
一個婦人走過奧夫欽尼科夫在家鄉博羅夫斯克製作的一些街頭藝術。（Getty Images）

奧夫欽尼科夫坦言，擔心俄羅斯社會走向分化，會繼續畫壁畫，相信藝術有宣揚和平的力量。他說：「我的畫是畫給不關心政治的人看的」。

報導指出，奧夫欽尼科被罰款的消息傳出後，很多人同情他，他收到150筆想幫忙繳罰款的捐款。

烏克蘭 俄羅斯 退休

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