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18公尺雪壁創新高 日本立山觀光路線開通

綜合報導
立山黑部是日本知名觀光景點，每年吸引成千上萬民眾。(取材自Instagram)
立山黑部是日本知名觀光景點，每年吸引成千上萬民眾。(取材自Instagram)

日本知名觀光景點「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」日前結束冬季封山正式開通，今年因為冬季降雪量多，招牌景點「大雪谷」的雪壁最高處達18公尺，創5年新高紀錄。

日本「富山電視台」報導，貫穿日本北阿爾卑斯山脈立山連峰、連結富山縣與長野縣的「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」全線開通，吸引不少觀光客造訪。有人說，「想說要在全線開通第一天造訪，大自然的力量真是偉大」；也有外國觀光客驚呼，「太美了，難以置信」。

負責營運這條路線的「立山黑部貫光公司」表示，今年也採取跟去年一樣的防疫對策，雖然對高山巴士及登山纜車採取部分限制措施，但希望造訪人次能達到疫情前的約90萬到100萬。

開放民眾在大雪壁間散步的「漫步大雪谷」，今年較往年延長3天、將開放到6月25日止。

每日新聞報導，大雪谷位於海拔2450公尺的室堂地區，今年大雪谷最高處達18公尺，讓觀光客們盡覽精采美景。

立山黑部貫光公司表示，疫情前的2019年共有約88萬人次來訪，但受疫情影響後，2020年僅剩約23萬人次、2021年剩約30萬人次。

立山黑部阿爾卑斯山脈路線2021年開業滿50周年，立山黑部貫光公司社長見角要說，今年是下一個50周年的第一步，希望以能讓人安心且安全的觀光勝地、做好萬全準備迎接大量遊客來訪。

家住靜岡縣的69歲遊客中村光江首度參加漫步大雪谷說，「一直想來這裡看一次，真的是最精采的部分」。

日本知名觀光景點「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」結束冬季封山正式開通，今年因為冬季降...
日本知名觀光景點「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」結束冬季封山正式開通，今年因為冬季降雪量多，招牌景點「大雪谷」的雪壁最高處達18公尺。(取材自臉書)

觀光 疫情 日本

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