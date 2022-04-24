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「讓少女有毒癮」 行銷惹議 日本吉野家高層為失言道歉

綜合報導
吉野家常務董事兼企劃本部長伊東正明為失言道歉。（影片截圖）
吉野家常務董事兼企劃本部長伊東正明為失言道歉。（影片截圖）

日本吉野家高層日前在早稻田大學演講時，聲稱向年輕女性顧客行銷像是「讓純潔少女毒品成癮」，在網路上引發議論。吉野家對此道歉，表示將研議懲處。

日本共同社、J-CAST電子報報導，吉野家常務董事兼企畫本部長伊東正明受邀於日前在早稻田大學為社會人士開設的市場行銷講座上擔任講師，講座總計有29堂課，要價38萬5000日圓（約2996美元），這是該講座的第一場演講，卻出現引發爭議的發言。

參加講座者在網路社群平台上發文說，伊東在演講中聲稱，向年輕女性顧客行銷就像是「讓純潔少女毒品成癮」，並說「對從鄉下來還搞不清楚狀況的女孩，要在她還天真純潔的時候讓她牛丼中毒，要是會讓男人請客吃高檔料理，就絕對不會吃牛丼。」

伊東的發言在網路上發酵，引發討論。吉野家公關受訪時表示，這些言論不是公司立場，雖然伊東是想表達希望讓曾來光顧的客戶持續來消費，但講座內使用的言詞表現非常不適當。

吉野家表示，從人權與性別觀點來看，這些話不能被允許；對於使參加講座者、主辦單位與吉野家顧客感到困擾與不快由衷致歉。

伊東已在演講隔天向主辦單位以書面道歉，日後將前往當面道歉；吉野家將研議處分等後續因應措施。

日本吉野家高層日前在早稻田大學演講時，聲稱向年輕女性顧客行銷像是「讓純潔少女毒品...
日本吉野家高層日前在早稻田大學演講時，聲稱向年輕女性顧客行銷像是「讓純潔少女毒品成癮」，在網路上引發議論。(取材自Instagram)

毒品 日本 社群

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