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大丹狗跟小馬一樣大 愛「跳進懷中突襲式撒嬌」 主人痛到臉歪

聯合新聞網
大丹狗「拉瑞」最喜歡跟主人擠在一起。(取材自TikTok)
大丹狗「拉瑞」最喜歡跟主人擠在一起。(取材自TikTok)

一名網友時常在社群平台抖音上分享自家大丹狗的可愛日常，近日上傳了數則影片，內容是體型龐大的愛犬喜歡在主人躺在沙發躺椅上時擠過來，卻因為體型超巨大，每一次跳躍都讓主人措手不及，表情扭曲痛苦，搞笑又可愛的模樣在網路上掀起話題。

從抖音用戶@larrygreatdane上傳的影片中可以看到，體型如同一隻「小型馬」的「拉瑞」（Larry）朝著躺在沙發上的主人一躍而上，主人的表情也從瞬間痛苦轉為苦笑，似乎早已習慣拉瑞的「突襲式撒嬌」。

@larrygreatdane Make room human read or not here I come #lapdog #doglover ♬ WTF (feat. Amber Van Day) - HUGEL

根據外媒報導，今年四歲的大丹狗拉瑞最喜歡跟主人擠在一起，但是龐大的身軀已經坐壞了超過三座躺椅，為此花費了數千英鎊來修復、購買新沙發。

拉瑞的主人受訪時表示，雖然知道大丹犬體型巨大，但是看著他短短幾年的時間體型不斷翻倍成長，還是覺得很神奇。且拉瑞超愛撒嬌、討抱抱，因此常弄得全家大小的身上都是瘀青，小女兒有時甚至還會被困在拉瑞的懷中出不來，需要打電話求救。

「超巨嬰」拉瑞撒嬌的模樣被分享到網路上，融化大批網友「這已經是一隻馬的體型了吧」、「牠覺得牠自己還小」、「我看不出來誰才是主人」、「我也想養一隻」、「小狗狗永遠都是小狗狗啦」、「你看起來就像讓一隻馬坐在你的腿上」、「狗狗：人家只是一隻小北鼻」。

@larrygreatdane

No more Human BABIES ever never ever 🤣

♬ All That Glitters - Earl

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