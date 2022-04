不知女主人被車臣士兵殺害 烏克蘭忠犬家門苦等 不願離家

烏克蘭 基輔州馬卡利夫一隻秋田犬,由於不知道女飼主3月中旬不幸被殺害,至今約一個月一直在等待主人回家,不願跟著志工離開,當地媒體稱這隻秋田犬為「馬卡利夫的八公」。

日本 時事通信社日前報導,烏克蘭北部基輔州馬卡利夫(Makariv)3月中旬發生一名女子遭車臣士兵性侵殺害的悲劇,這名被害女性所飼養的秋田犬,至今約一個月的時間一直待在家門外的玄關等待主人回家。

烏克蘭內政部長顧問吉拉成柯(Anton Gerashchenko)日前在社群網站分享這則訊息,介紹這隻秋田犬的名字叫Reeny,現年九歲。

日本忠犬八公過去在東京都澀谷車站外等待主人回家為人周知,烏克蘭當地媒體把Reeny稱為「馬卡利夫的八公」。

當地志工雖然試著把Reeny帶回照顧,但Reeny並不願意離家,所以志工目前只能提供飼料等協助,並試圖為Reeny找新主人。

Reeny主人的丈夫因為感染新冠肺炎死亡,過去一段時間只有主人及Reeny相依為命。在烏克蘭遭受俄羅斯 入侵後,Reeny主人已下決心離家避難,正當等待友人到來時,被來自俄羅斯南部的車臣士兵侵入住宅,最後不幸喪命。

日本的八公是秋田犬,名字原本叫小八,也被暱稱為八公,是日本知名的忠犬,一直以來都會到東京都澀谷車站外等待主人下班,連主人過世後也持續約十年不中斷。

澀谷車站外設有八公銅像,「忠犬八公像」也成為澀谷車站象徵之一,銅像附近已成為民眾相約碰面的場所。

This is Reeny, 9 years old. Her human Tetiana we wrote about was brutally murdered. Reeny doesn't know and still waits for her. No one took care of Reeny during the month of occupation. Now looking for kind hands who will help her recover.#GenocideOfUkrainians pic.twitter.com/l3SzIXn6Ff