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日本神祕咖啡廳 讓顧客體驗「被鯨魚吞食」 預約爆滿

編譯中心／綜合報導
日本咖啡廳讓民眾體驗被鯨魚吞食的感覺，不但店舖的地址不明，體驗還是完全預約制。（翻拍自電視畫面）
日本咖啡廳讓民眾體驗被鯨魚吞食的感覺，不但店舖的地址不明，體驗還是完全預約制。（翻拍自電視畫面）

日本有不少特色咖啡店，也是吸引觀光客的一項要點。專門搜集日本奇聞的節目「ナニコレ珍百景」日前介紹一間「Vore Cafe」，竟然主打讓客人體驗「被鯨魚吞食」的感覺，而且預約爆滿，相當有人氣。

香港01報導，這間「Vore Cafe」不但店舖地址不明，店主更堅持使用變聲和馬賽克才願意受訪，相當神祕。體驗採完全預約制，並且限滿20歲才能體驗。

「Vore Cafe」的店主每次有預約時都會先約客人在店舖附近某處等待，再親自帶客人到店舖。店內除了簡單的桌椅和電腦設備外，還放著一個鯨魚造型的水上充氣玩具。

神秘咖啡廳的店內擺設相當樸素。（翻拍自電視畫面）
神秘咖啡廳的店內擺設相當樸素。（翻拍自電視畫面）

在開始體驗之前，店主要求主持人入浴保持清潔，期間準備「鯨吞體驗」中會用到的大量潤滑劑，將潤滑劑倒入充氣玩具來模擬胃液。主持人順著潤滑劑滑入充氣鯨魚體内後，店主往鯨魚內插上一條喉管，便拉上拉鏈將主持人困在裡面。鯨魚玩具内是粉紅色，與食道顔色相當接近，配合潤滑劑使體驗異常逼真。主持人表示，這是前所未有的體驗，雖然在裡面的確會感到恐懼，但也感覺「像在媽媽的肚子裡」。

主持人在體驗後表示這是自己從未有過的體驗。（翻拍自電視畫面）
主持人在體驗後表示這是自己從未有過的體驗。（翻拍自電視畫面）

店主表示，自然界中被獵捕、吞噬是人類想像不到的恐怖，為了讓大家可以體驗到無力和恐懼，便開發了這個鯨吞體驗裝置。

鯨吞體驗的2小時套餐大約需要花1.5萬日元（約118.5美元），除了基本的透明潤滑劑液，客人還可以選擇有顆粒的，或穿上緊身衣進行體驗；更可以選擇用食用顔料和食物香味的入浴劑等為潤滑劑液增添顔色和香味。

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