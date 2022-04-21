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007史恩康納萊生前珍藏畢卡索名畫 拍賣價估2000萬

聯合新聞網
巨星史恩康納萊擁有不少畢卡索的作品。(圖：佳士得提供)
巨星史恩康納萊擁有不少畢卡索的作品。(圖：佳士得提供)

風流不羈的007詹姆斯龐德，跟處處留情的抽象派大師畢卡索，有什麼共通之處？佳士得5月26日將於香港會議中心舉行的20及21世紀藝術晚拍中，拍賣第一代007、好萊塢巨星史恩康納萊(Sean Connery)收藏的畢卡索晚年傑作「畫框中的男子半身像」，估價約2000萬美元。

史恩康納萊的兒子史蒂芬康納萊(Stephane Connery)表示，父親受到藝術家妻子的影響，對於美學、形態及動態有著非同尋常的敏銳觸覺。他曾先後到訪費城藝術博物館、巴恩斯基金會藝術館和華盛頓國家藝廊，不久後便決定買下「畫框中的男子半身像」。

史恩康納萊擁有不少畢卡索的作品，尤其對這幅晚期的「畫框中的男子半身像」情有獨鍾，他深深地被其強大及自由的表現力所吸引。

「畫框中的男子半身像」於1969年完成後由代理畢卡索作品畫廊釋出，1978年賣給首任藏家，接著由史恩康納萊接手。史恩康納萊2020年辭世，由後人委託佳士得拍賣。也是此畫首次現身拍場。

佳士得表示，「畫框中的男子半身像」是畢卡索的經典主題「火槍手」系列的代表作之一。畢加索以17世紀威風凜凜、充滿男子氣概的火槍手形象為原型，汲取林布蘭等黃金年代大師的精華，並受到莎士比亞和大仲馬等文壇巨擘創作的啟發。

佳士得宣布將拍賣已逝巨星史恩康納萊收藏的畢卡索晚年傑作「畫框中的男子半身像」，估...
佳士得宣布將拍賣已逝巨星史恩康納萊收藏的畢卡索晚年傑作「畫框中的男子半身像」，估價2000萬美元。(圖：佳士得提供)

史恩康納萊 畢卡索 拍賣

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