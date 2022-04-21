大火3周年 法國巴黎聖母院重修 拚2024年開放

巴黎聖母院目前重建中。（路透）

法國巴黎聖母院 大火滿3周年，法國總統馬克宏 當日前往視察復修工程進度，他形容修復進展順利，並重申要在巴黎夏季奧運 舉行的2024年或之前，令這座大教堂恢復宗教活動及對外開放。

彭博新聞報導，法國24日舉行總統大選第二輪投票，馬克宏被質疑藉視察拉攏天主教選民。民調顯示，法國約一半人口都跟天主教有關。有850年歷史的巴黎聖母院不僅是宗教象徵，也是法國人引以為傲的歷史文化遺產。馬克宏希望向選民表明，修復聖母院也是自己未來要完成的重要工作之一，並希望藉此爭取天主教徒支持。

文匯報報導，巴黎聖母院臨時金屬鷹架已經搭建完畢，部分區域繼續被防水網罩覆蓋，以保證巴黎聖母院結構穩定和安全，便於展開下一步的修復工作。聖母院的清理工作現在也已基本完成，牆壁和拱頂都已大致恢復原來的色澤。然而，等待修復的建築結構和物品仍有很多，其中最重要的是修復聖母院的尖頂。聖母院巨大的管風琴也急需進行清潔和維護。

2019年4月15日，巴黎聖母院遭遇大火，整體建築損毀嚴重，大部分頂部被燒毀，塔尖在大火中倒塌。由於新冠疫情、天氣以及鉛污染問題，重建工作曾一再延遲。目前，維修工作正在緊張進行，目標是在2024年巴黎奧運會舉行前重新開放。