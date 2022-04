日美聯名款「泡麵牙線」 雞汁、牛肉、海鮮、咖哩4口味任選

許多人習慣飯後以牙線清潔牙齒,但要是牙線長得像麵條,清完後口中還留著揮之不去的泡麵味呢?日本 一家泡麵公司近日與美國牙線品牌攜手推出創意十足的「泡麵牙線」,配上爆笑的使用示意圖,吸引不少網友關注,一推出就被搶購一空。

日本這家泡麵廠商向來以「創意十足」著稱,樂於將自家產品與生活中各種用品結合,小到扭蛋、充電頭保護套,大到包包、拖把,無一不是他們發揮創意的來源。近日更與美國牙線品牌聯名推出「泡麵牙線」,笑翻粉絲。

此次聯名瞄準日常小物「牙線」,不僅將潔白滑順的牙線改造成捲捲的淡黃泡麵麵條,還專業的添加雞汁、牛肉、海鮮、咖哩四種不同風味,讓使用者「口齒餘香」,包裝也仿製出杯麵的特徵和不同口味的顏色,相當精緻。

這家泡麵公司還找來模特兒示範「牙縫卡麵條」,燦爛笑容與專業動作更加吸引目光,讓網友忍不住笑說「天啊逼人家用完牙籤又吃飯」、「這個我可以」。

目前,商品已被粉絲搶購一空。

FLOSS LIKE A BOSS!!!! 🦷 INTRODUCING OUR LIMITED-EDITION @getcocofloss X CUP NOODLES FLOSS!!! DENTAL HYGIENE HAS NEVER BEEN SO DELICIOUS!!!! AVAILABLE IN CHICKEN, BEEF, SEAFOOD AND CURRY!!!!! BECAUSE MINT IS WAAAAAY OVERRATED!!!!! LINK HERE https://t.co/y2Np9n1Xm2 pic.twitter.com/y8fKyEmNqK