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日美聯名款「泡麵牙線」 雞汁、牛肉、海鮮、咖哩4口味任選

聯合新聞網
日本泡麵廠商與美國牙線品牌合作推出泡麵牙線，吸引粉絲搶購。(取材自推特)
日本泡麵廠商與美國牙線品牌合作推出泡麵牙線，吸引粉絲搶購。(取材自推特)

許多人習慣飯後以牙線清潔牙齒，但要是牙線長得像麵條，清完後口中還留著揮之不去的泡麵味呢？日本一家泡麵公司近日與美國牙線品牌攜手推出創意十足的「泡麵牙線」，配上爆笑的使用示意圖，吸引不少網友關注，一推出就被搶購一空。

日本這家泡麵廠商向來以「創意十足」著稱，樂於將自家產品與生活中各種用品結合，小到扭蛋、充電頭保護套，大到包包、拖把，無一不是他們發揮創意的來源。近日更與美國牙線品牌聯名推出「泡麵牙線」，笑翻粉絲。

此次聯名瞄準日常小物「牙線」，不僅將潔白滑順的牙線改造成捲捲的淡黃泡麵麵條，還專業的添加雞汁、牛肉、海鮮、咖哩四種不同風味，讓使用者「口齒餘香」，包裝也仿製出杯麵的特徵和不同口味的顏色，相當精緻。

這家泡麵公司還找來模特兒示範「牙縫卡麵條」，燦爛笑容與專業動作更加吸引目光，讓網友忍不住笑說「天啊逼人家用完牙籤又吃飯」、「這個我可以」。

目前，商品已被粉絲搶購一空。

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