戰爭40周年 阿根廷課本、鈔票 滿是福克蘭情結

藍色想望 阿根廷總統府外牆二日以國旗上的天空藍投射福克蘭群島影像，配上文字「馬爾維納斯讓我們團結」。（Getty Images）

外媒報導，雖然阿根廷1982年沒能從英國 手中奪下福克蘭群島，但阿根廷全國上下對福克蘭群島念念不忘，聲稱福克蘭群島屬於阿根廷，這種情結現在反映在兒童教科書、鈔票、街頭塗鴉和路標上，甚至寫入憲法，成了罕見的全國共識。

收復福克蘭 寫入阿國憲法

1994年修訂的阿根廷憲法寫著：「收復上述領土並完全行使主權，是阿根廷人民永久且不可改變的目標。」

英國海外領土福克蘭群島離阿根廷海岸約480公里遠，島上多岩石且風力強勁，目前有3500人居住，大多是英國人，有些人的家族世居於此已有十代。福克蘭群島2013年舉辦公投，99.8%的島民決定留在英國。

阿根廷宣稱英國從1833年起非法占領福克蘭群島。英國否認，並說阿根廷忽視3000島民留在英國的意願，強調福克蘭現為有自治權的海外領土，不是殖民地。

在阿根廷旅行，處處能看見阿根廷對福克蘭的想望。標語寫著「馬爾維納斯屬於阿根廷」。馬爾維納斯是福克蘭群島的西班牙文名稱。

「我們會回來」塗鴉常可見

街頭塗鴉也畫著福克蘭群島的輪廓，通常漆成阿根廷國旗中的天空藍，配上「我們會回來」的文字。阿根廷認為祖先曾在福克蘭島定居。

許多城鎮的路標都會標示當地與福克蘭群島的距離。每年4月2日，學童都要唱1941年發表、聲稱福克蘭屬於阿根廷的讚美詩。

阿根廷全國各地有不少足球 場、城鎮和幾百條道路名為「阿根廷馬爾維納斯」，甚至50元披索鈔票上也印著這幾個字。

福克蘭像足球隊 能團結人民

位在首都布宜諾斯艾利斯的馬爾維納斯博物館館長艾斯特班說，「阿根廷是個複雜的國家，有許多裂痕，很少有什麼事情」能把人民團結在一起，「福克蘭群島是一個，像國家足球隊一樣」。

去年一份針對5000人的調查顯示，超過81%受訪者認為阿根廷應繼續聲稱擁有福克蘭群島，只有一成認為應該停止。

主權糾紛 源自1830年

1965年聯合國出台一份沒有法律約束力的決議，承認福克蘭群島有源自1830年代的主權糾紛，呼籲英國和阿根廷政府透過協商找出解決之道。決議內容符合阿根廷的想法，阿根廷想透過外交手段解決這個問題，直到1982年軍政府發動戰爭為止。

1980年諾貝爾 和平獎得主艾斯吉維說，軍政府進攻福克蘭群島後，「歐洲無法理解為何阿根廷人要為獨裁者歡呼，很難向他們解釋，阿根廷全國人民是要拿下福克蘭群島，不是在支持獨裁者」。